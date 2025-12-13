Социологи увидели в России спрос на равноправие
Третья мировая война может начаться до Рождества - Daily Star
Российские общественники хотят запрета контрацепции в браке
Новый инцидент над Балтикой: немецкие асы вылетели на перехват старинного российского самолета
66-летний Дмитрий Козак вспомнил корни и уволился из администрации Путина
РФ оспорила в суде решение о крушении «боинга» над Донбассом
Кадыров назвал Пугачёву врагом народа
87-летний писатель Эдуард Тополь, уехавший из СССР в 1978 году, признан иноагентом
У белорусской деревни Павловка строят огромную военную базу, вероятно для «Орешника»
Россия на маневрах у границ НАТО испытала ракету «Циркон». Латвия внимательно следит
«Ситуация сложная»: в Польше российский дрон упал на жилой дом
Вслед за Латвией и Польша объявила о подготовке российским учениям «Запад-2025»
Помощь от Трампа: в «Искандере», попавшим в кабмин Украины - десятки компонентов из США
Welt: «Северные потоки» подорвали по заданию Залужного
В России возвели копию снесенного рижского Памятника Освободителям
Copyright | ©2025 All rights reserved |
Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для
восстановления пароля.
Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства
больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой
момент.
Твоя поддержка необходима для поддержания работы нашего ресурса.
Каждый просмотр рекламы помогает нам писать свежие новости и держать вас в курсе событий.