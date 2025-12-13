Baltijas balss logotype
Россия

Изображение к статье: Россияне в целом патриотичны, но косо смотрят на богатство. Иконка видео
В мире

Социологи увидели в России спрос на равноправие

0
Изображение к статье: Третья мировая война может начаться до Рождества - Daily Star
В мире

Третья мировая война может начаться до Рождества - Daily Star

4
Изображение к статье: Чайлдфри-парам придется крепко задуматься. Иконка видео
В мире

Российские общественники хотят запрета контрацепции в браке

1
Изображение к статье: Новый инцидент над Балтикой: немецкие асы вылетели на перехват старинного российского самолета
В мире

Новый инцидент над Балтикой: немецкие асы вылетели на перехват старинного российского самолета

1
Изображение к статье: Козак проходил службу в спецназе Главного разведывательного управления Генштаба СССР. Иконка видео
В мире

66-летний Дмитрий Козак вспомнил корни и уволился из администрации Путина

0
Изображение к статье: Ministerie van Defensie.
В мире

РФ оспорила в суде решение о крушении «боинга» над Донбассом

0
Изображение к статье: Кадыров назвал Пугачёву врагом народа
Lifenews

Кадыров назвал Пугачёву врагом народа

0
Изображение к статье: Литератор Тополь по-прежнему в хорошей форме. Иконка видео
В мире

87-летний писатель Эдуард Тополь, уехавший из СССР в 1978 году, признан иноагентом

0
Изображение к статье: Размеры объекта впечатлили профессионалов. Иконка видео
В мире

У белорусской деревни Павловка строят огромную военную базу, вероятно для «Орешника»

1
Изображение к статье: Россия на маневрах у границ НАТО испытала ракету «Циркон». Латвия внимательно следит
В мире

Россия на маневрах у границ НАТО испытала ракету «Циркон». Латвия внимательно следит

2
Изображение к статье: «Ситуация сложная»: в Польше российский дрон упал на жилой дом
В мире

«Ситуация сложная»: в Польше российский дрон упал на жилой дом

2
Изображение к статье: Вслед за Латвией и Польша объявила о подготовке российским учениям «Запад-2025»
В мире

Вслед за Латвией и Польша объявила о подготовке российским учениям «Запад-2025»

0
Изображение к статье: Помощь от Трампа: в «Искандере», попавшим в кабмин Украины - десятки компонентов из США
В мире

Помощь от Трампа: в «Искандере», попавшим в кабмин Украины - десятки компонентов из США

1
Изображение к статье: Welt: «Северные потоки» подорвали по заданию Залужного
В мире

Welt: «Северные потоки» подорвали по заданию Залужного

0
Изображение к статье: В России возвели копию снесенного рижского Памятника Освободителям Иконка видео
В мире

В России возвели копию снесенного рижского Памятника Освободителям

2
