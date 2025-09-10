Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Ситуация сложная»: в Польше российский дрон упал на жилой дом 2 502

В мире
Дата публикации: 10.09.2025
УНИАН
«Ситуация сложная»: в Польше российский дрон упал на жилой дом

В Люблинском воеводстве российский беспилотник упал на жилой дом. Инцидент произошел в населенном пункте Вырики (Влодавский уезд), сообщает Polsat News.

Обломки дрона повредили крышу здания и автомобиль, припаркованный рядом. По словам заместителя инспектора Анджея Фийолека из полиции Люблина, жертв и пострадавших нет.

Мэр Володавского уезда Мариуш Занько подтвердил факт инцидента, отметив, что сейчас выясняются все обстоятельства:

"Мы еще не знаем точных деталей: не понятно, был ли это сам дрон, который упал на здание, или обломки. Насколько я понимаю от жителей, люди слышали взрыв, а также видели польские истребители. Ситуация сложная и тревожная".

Чиновник добавил, что среди жителей ощущается значительное беспокойство. На месте работают представители местной власти, которые оценивают масштабы ущерба.

Российские дроны над Польшей - главные новости

В ночь на 10 сентября Польша привела ПВО и авиацию, поскольку российские дроны вторглись в ее воздушное пространство. Это была беспрецедентная атака на страну НАТО более десятком ударных БПЛА.

Воздушное пространство Польши нарушили более десятка российских дронов, заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

Впоследствии Польша объявила о завершении воздушной операции после вторжения российских дронов. Граждан призвали не трогать обломки сбитых объектов. Российские дроны поляки сбивали вместе с авиацией НАТО и при поддержке Нидерландов.

Читайте нас также:
#польша #россия-евросоюз
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
1
3
1
0
1

Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    10-го сентября

    Не верю я в российские дроны...Хоть Путина и не люблю как и власть России,зная кто они,но на такое он бы не пошел,исходя из многих факторов.Во первых,что от этого выиграет Россия и олигархи?А ничего. А вот европейские власти очень выигрывают,распиливая деньги на оборону и втыкая народам,что надо затянуть пояса и худеть,хотя сами,судя по их лицам и фигурам,худеть не собираются и затягивать пояса тоже

    14
    5
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    10-го сентября

    Ну вот, если это правда и мировая война сразу не началась, значит пресловутый 5-ый пунк НАТО -- это полное фуфло.

    18
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 3 104
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 4 162
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 208
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ 1 391

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 3
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 22
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми 2 39
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
1
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 1 34
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 61
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 65
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 3
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 22
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми 2 39

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео