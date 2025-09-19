По сообщению МИД РФ, Москва обжаловала в суде ООН решение Совета ИКАО об ответственности за крушение малайзийского "боинга" в 2014 году. То решение было принято по "конъюнктурным политическим мотивам", полагает МИД, пишет DW .

Россия обжаловала в Международном суде Организации Объединенных Наций (ООН) ранее принятое решение Совета Международной организации гражданской авиации (Совет ИКАО) об ответственности Москвы за крушение выполнявшего рейс MH17 малайзийского авиалайнера Boeing 777 над Донбассом в 2014 году. Об этом сообщило министерство иностранных дел России вечером в четверг, 18 сентября.

По версии российского МИДа, решение Совета ИКАО было принято по "конъюнктурным политическим мотивам" и было основано на "сомнительных результатах расследований под эгидой заинтересованной стороны - Нидерландов, с опорой на подтасованные факты, предоставленные главным образом еще одной заинтересованной стороной - Украиной". "Россия будет добиваться истины согласно обязательствам по Уставу ООН и применимым нормам международного права", - утверждается в заявлении российского ведомства.

ИКАО - специализированное учреждение ООН, в состав которого входят 193 государства. Согласно Чикагской конвенции - эти страны не могут применять оружие против гражданских самолетов, находящихся в полете. Решение, нарушили ли государства конвенцию, принимает Совет ИКАО.

Рейс MH17: ИКАО признала Россию ответственной за крушение

РФ несет ответственность за крушение лайнера, выполнявшего рейс MH17, и нарушила Конвенцию о международной гражданской авиации (Чикагскую конвенцию). К такому выводу Совет ИКАО пришел 12 мая, тем самым вынеся решение по делу, возбужденному Нидерландами и Австралией в 2022 году против РФ в связи со сбитием в июле 2014 года Boeing 777 над Донбассом. Совет принял решение в пользу Нидерландов и Австралии подавляющим большинством голосов.

"Это решение не может избавить их от горя и боли, но оно является важным шагом на пути к установлению истины и достижению справедливости и подотчетности, (необходимых. - Ред.) для всех жертв рейса MH17, а также их семей и близких", - прокомментировал то решение та тот момент глава МИД Нидерландов Каспар Вельдкамп. Нидерланды и Австралия попросили Совет ИКАО обязать РФ начать переговоры с этими странами по вопросу о возмещении ущерба.

Расследование крушения Boeing 777 в Донбассе

Пассажирский лайнер Boeing 777 компании Malaysia Airlines ("Малайзийские авиалинии"), следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над Донбассом в районе военных действий между вооруженными силами страны и пророссийскими сепаратистами. В результате погибли 298 человек, в том числе 38 граждан Австралии.

Эксперты международной Объединенной следственной группы (JIT) пришли к выводу, что лайнер сбила ракета серии 9М38, выпущенная ЗРК "Бук", который находился на территории, подконтрольной пророссийским силам. Следователи уверены, что "Бук" попал в Украину из 53-й бригады ПВО РФ, базировавшейся под Курском, и вскоре после трагедии был вывезен обратно через границу на территорию РФ.

Решение суда в Гааге по делу MH17

В ноябре 2022 года окружной суд Гааги признал двоих россиян - бывшего "министра обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова) и генерал-майора Сергея Дубинского - и гражданина Украины Леонида Харченко виновными в катастрофе, заочно приговорил их к пожизненному лишению свободы и обязал выплатить родственникам жертв в общей сложности 16 млн евро.

Россия назвала приговор Гаагского суда по делу MH17 политически мотивированным. В феврале 2023 года представители JIT заявили, что российский президент Владимир Путин причастен к крушению MH17 и лично одобрил поставки ПВО на территорию Украины.