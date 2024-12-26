Baltijas balss logotype
За праздники поймали 85 нетрезвых водителей; большинство из них находятся были сильно пьяны

ЧП и криминал
Дата публикации: 26.12.2024
BB.LV
Изображение к статье: За праздники поймали 85 нетрезвых водителей; большинство из них находятся были сильно пьяны

85 нетрезвых водителей и четыре человека под воздействием наркотических веществ - такая цифра получена в результате праздничных рейдов полиции на дорогах в стране.

Большинство водителей находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения – более 1,5 промилле.

За последние 24 часа наибольшее количество людей было проверено в Рижском районе.

В праздничные дни полиция работает в усиленном режиме. Также во Второе Рождество правоохранители не спят и на дорогах проверяют, состояние водителей за рулем.

В целом за этот праздник статистика довольно суровая - с 20 по 26 декабря пойманы 85 пьяных водителей и четверо водителей находились под воздействием наркотиков.

Госполиция будет проверять водителей в усиленном режиме еще неделю – до 2 января.

Чаще всего попадаются водители с высоким содержанием алкоголя в крови – более 1,5 промилле, потом следует группа с низким уровнем алкоголя в крови – от 0,5 до 1 промилле и реже всего – от 1 до 1,5.

По возрастным группам больше всего от запрещенных веществ пострадали водители в возрасте от 31 до 50 лет, за ними следуют водители старше 50 лет и водители младше 30 лет.

#алкоголь #рождество
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    26-го декабря

    Чем же она суровая. Менты обварились, аварий пьяные не совершили. Или кто то думает, что всех поймали? Это смешно.

    0
    0

