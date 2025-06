Your browser does not support the video tag.

В рижском районе Ильгюциемс полиция забрала из квартиры пятерых голодных детей. Как оказалось, у двоих из них была температура. В ходе этого ЧП пострадал один из полицейских - его покусала собака, сообщает Рижская муниципальная полиция (РМП). Что случилось квартире В понедельник, 9 июня, патрулируя район Ильгюциемс, сотрудники РМП заметили женщину, внешний вид и поведение которой указывали на сильное алкогольное опьянение. Поскольку женщина не могла передвигаться самостоятельно, полицейские решили сопроводить ее до дома. Когда они постучали в дверь квартиры, ее открыл несовершеннолетний сын женщины, и сразу после этого из квартиры выскочили две собаки, которые укусили одного из полицейских. В связи с полученными травмами на место была вызвана бригада Службы неотложной медицинской помощи. После осмотра медики приняли решение о госпитализации пострадавшего сотрудника для дальнейшего обследования. В связи с произошедшим был начат административный процесс за несоблюдение требований, предусмотренных Законом о защите животных. Почему детей отправили в кризисный центр В квартире также находились четыре несовершеннолетние дочери женщины. В помещении царил беспорядок, у детей не было еды. Матери детей была проведена проверка на алкоголь, которая подтвердила состояние опьянения. Поскольку женщина в таком состоянии не могла заботиться о пятерых детях, полицейские вызвали еще одну бригаду медиков для оценки состояния здоровья несовершеннолетних. Во время осмотра медики установили, что у двух детей повышена температура, и их необходимо госпитализировать. Остальные дети, так как мать не могла обеспечить им уход, были доставлены в безопасную среду — в кризисный центр. Информация о произошедшем передана в социальную службу и в Отдел профилактики правонарушений среди несовершеннолетних муниципальной полиции. Читайте нас также: Google News

