В рижском районе Ильгюциемс полиция забрала из квартиры пятерых голодных детей. Как оказалось, у двоих из них была температура.

В ходе этого ЧП пострадал один из полицейских - его покусала собака, сообщает Рижская муниципальная полиция (РМП).

Что случилось квартире

В понедельник, 9 июня, патрулируя район Ильгюциемс, сотрудники РМП заметили женщину, внешний вид и поведение которой указывали на сильное алкогольное опьянение.

Поскольку женщина не могла передвигаться самостоятельно, полицейские решили сопроводить ее до дома.

Когда они постучали в дверь квартиры, ее открыл несовершеннолетний сын женщины, и сразу после этого из квартиры выскочили две собаки, которые укусили одного из полицейских.

В связи с полученными травмами на место была вызвана бригада Службы неотложной медицинской помощи. После осмотра медики приняли решение о госпитализации пострадавшего сотрудника для дальнейшего обследования. В связи с произошедшим был начат административный процесс за несоблюдение требований, предусмотренных Законом о защите животных.

Почему детей отправили в кризисный центр

В квартире также находились четыре несовершеннолетние дочери женщины. В помещении царил беспорядок, у детей не было еды. Матери детей была проведена проверка на алкоголь, которая подтвердила состояние опьянения.

Поскольку женщина в таком состоянии не могла заботиться о пятерых детях, полицейские вызвали еще одну бригаду медиков для оценки состояния здоровья несовершеннолетних.

Во время осмотра медики установили, что у двух детей повышена температура, и их необходимо госпитализировать. Остальные дети, так как мать не могла обеспечить им уход, были доставлены в безопасную среду — в кризисный центр.

Информация о произошедшем передана в социальную службу и в Отдел профилактики правонарушений среди несовершеннолетних муниципальной полиции.