Некоторые жители Латвии получили ТРЕВОЖНЫЙ сигнал

В четверг вечером в Латвии впервые была использована технология сотовой связи для оповещения части населения о сильных дождях, ожидаемых ночью.

В сети его приняли невсерьез.

Распространяя оранжевое предупреждение, Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) сообщает, что в первой половине ночи в отдельных районах ожидаются грозы с сильными ливнями, а в некоторых районах на юге страны грозовые дожди будут очень сильными с порывами ветра, достигающими скорости до 20 м/с. Возможен также град.

Несколько пользователей социальной сети «X» жаловались, что не получили предупреждения.

Других же испугал специфический звуковой сигнал, сопровождавший предупреждение — он значительно громче и заметнее, чем у SMS или других видов связи.

Некоторые считают, что «этот ужасный сигнал тревоги можно было бы сохранить для часа X, а не для очередного дождя».

Еще кто-то пошутил, что «такое сообщение больше нужно в солнечные дни, а не в дождливые», поскольку дождем нынешним летом никого не удивишь, а вот о редких солнечных днях надо предупреждать заранее - чтобы не пропустить.

Кто-то пишет, что в семье два айфона и один андроид, так ТРЕВОЖНОЕ сообщение получено только на последний.

Отметим, что получение предупреждения зависит от местоположения вышки связи, к которой в данный момент подключен телефон.