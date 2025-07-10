Baltijas balss logotype

Некоторые жители Латвии получили ТРЕВОЖНЫЙ сигнал 2 1421

Дата публикации: 10.07.2025
LETA
Некоторые жители Латвии получили ТРЕВОЖНЫЙ сигнал

В четверг вечером в Латвии впервые была использована технология сотовой связи для оповещения части населения о сильных дождях, ожидаемых ночью.

В сети его приняли невсерьез.

Распространяя оранжевое предупреждение, Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) сообщает, что в первой половине ночи в отдельных районах ожидаются грозы с сильными ливнями, а в некоторых районах на юге страны грозовые дожди будут очень сильными с порывами ветра, достигающими скорости до 20 м/с. Возможен также град.

Несколько пользователей социальной сети «X» жаловались, что не получили предупреждения.

Других же испугал специфический звуковой сигнал, сопровождавший предупреждение — он значительно громче и заметнее, чем у SMS или других видов связи.

Некоторые считают, что «этот ужасный сигнал тревоги можно было бы сохранить для часа X, а не для очередного дождя».

Еще кто-то пошутил, что «такое сообщение больше нужно в солнечные дни, а не в дождливые», поскольку дождем нынешним летом никого не удивишь, а вот о редких солнечных днях надо предупреждать заранее - чтобы не пропустить.

Кто-то пишет, что в семье два айфона и один андроид, так ТРЕВОЖНОЕ сообщение получено только на последний.

Отметим, что получение предупреждения зависит от местоположения вышки связи, к которой в данный момент подключен телефон.

  • А
    Андрей
    11-го июля

    Блоггер Волошин выдал вот такую инфу по системе: ** видео на Ютюбе: Президентское сообщение- Цена паники — 3,2 миллиона: кто в Латвии заработал на страхе?» ** в конкурсе участвовала 1 фирма 2 владельца Mārtiņš -Apvienotais saraksts, и Māris Vienotība. ** Внедрение системы ~ 3,2 млн € ** Европейское финансирование ~ 2,7 млн € ** Государственное софинансирование ~ 0,5 млн € ** Обслуживание (год) ~ 0,5 млн € = Обслуживание (месяц) ~ 41 667 € или 500 000 в год

    А теперь вопросы:

    1. Учитывая, что сам сервис оповещений строен в операционную систему Android, iOS (т.е. разработчика не надо было писать свой код, чтобы внедриться в каждый телефон, а только передать данные через API вендора) - ЗА ЧТО 3 лимона?
    2. Какие действия по обслуживанию системы выполняются каждый месяц, в том числе, когда НЕТ никаких сообщений? Какую полезную работу выполняет оператор системы за 40++ тыс. в месяц?

    И главное - почему озвучка (чтение текста телефоном) у многих была на ЛИТОВСКОМ?????
    Кроме того - текст был на латышском, а заголовок (у многих) - "Президентское предупреждение" на русском. Это, что же получается, ежегодное Путининское послание латвийскому народу?
    Где была Ланга во время этого шабаша?

    7
    0
  • К
    Кайзер
    10-го июля

    А если кто не знает латышского и не смог понять предупреждение ? А что если умрёт ? Так и не жалко ! ))

    59
    7

Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
Невидимые убийства в Израиле: как родственники доводят до смерти
Между всеми этими случаями есть нечто общее: это сложный криминологический и социальный феномен. Иконка видео
«На пенсию не выжить!» В Елeе пенсионерка устроила «подпольный бизнес»
«На пенсию не выжить!» В Елeе пенсионерка устроила «подпольный бизнес»
71-летняя Люба Успенская требует покарать растлителя дочки Тани
Мамина ляля всегда под крылышком любви. Иконка видео
Адвокатом Брижит Макрон собраны доказательства ее половой принадлежности Иконка видео
Адвокатом Брижит Макрон собраны доказательства ее половой принадлежности 476
Латвийский суд разрешил освободившимся заключенным тушить пожары и спасать людей
Латвийский суд разрешил освободившимся заключенным тушить пожары и спасать людей 1 935
В Цесисе может появиться новая женская тюрьма
В Цесисе может появиться новая женская тюрьма 1013
Четверо молодых людей обвиняются в продаже товаров российской армии
Четверо молодых людей обвиняются в продаже товаров российской армии 375

