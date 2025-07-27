Господин Гусаков не стал дожидаться силовиков и скрылся из Незалежной.

Назарию Гусакову сообщили о подозрении в мошенничестве, - Нацполиция.

Его подозревают в присвоении более 1,3 миллионов гривен (26 484,37 EUR)

В конце июня страдающий спинальной мышечной атрофией Гусаков попал в крупный скандал - его заподозрили в том, что деньги, собранные якобы на лечение, Гусаков тратил на онлайн-казино и выводил в криптовалюту.

Как указывают прокуроры, его благотворительная кампания сопровождалась активной информационной поддержкой через социальные сети, Telegram-каналы, онлайн-платформы (PayPal, BuyMeACoffee и т.д.) и с участием публичных лиц и инфлюенсеров, которые способствовали распространению сбора.

При этом, по данным Львовского городского совета, "указанное лечение на момент сбора он получал бесплатно".

Они добавили, что Гусакову "заочно сообщено о подозрении в завладении средствами путем мошенничества под предлогом сбора помощи на лечение по ч. 5 ст. 190 УК Украины".

"Подозрение объявлено заочно, последний фигурант находится за пределами Украины. Досудебное расследование продолжается", - добавили в Нацполиции.