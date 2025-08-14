Baltijas balss logotype
Эвакуирован тц «Домина», тысячи семей остались без света – что происходит в Риге (ДОПОЛНЕНО)

ЧП и криминал
Дата публикации: 14.08.2025
BB.LV
Эвакуирован тц «Домина», тысячи семей остались без света – что происходит в Риге (ДОПОЛНЕНО)

Вечером в четверг произошёл технологический сбой в электрических сетях, нарушивший электроснабжение примерно 3500 клиентов «Sadales tīkls» в Риге, в районе бывшего завода ФЭФ.

Как сообщила агентству LETA представитель пресс-службы AS «Sadales tīkls» Эгита Славицка, зарегистрированный в 19:42 технологический сбой в электросети затронул электроснабжение в окрестностях улицы Бривибас, а также улиц Индрану и Апес.

Электроснабжение было нарушено и в торговом центре «Domina», из которого в связи с этим эвакуировали людей, сообщил технический директор объекта Эдгарс Экис.

Как сообщают очевидцы, находившиеся в торговом центре «Domina», примерно в 19:45, когда пропало электричество, в коридорах зажглось аварийное освещение, но все магазины погрузились в темноту.

Экис добавил, что в настоящее время невозможно спрогнозировать время восстановления подачи электричества, поэтому торговый центр «Domina» больше не откроется.

Специалисты AS «Sadales tīkls» и AS «Augstsprieguma tīkls» приступили к локализации повреждения, чтобы попытаться восстановить подачу электроэнергии всем клиентам.

Причина перебоев в электроснабжении не известна.

Дополнено — после 22:00 в «Sadales tīkls» сообщили, что повреждение электросети устранено, и электроснабжение восстановлено всем клиентам.

#блэкаут
Оставить комментарий

(4)
  • З
    Злой
    15-го августа

    Да какие проблемы, где-то повредили магистральных кабель 10кВ, Жорик с VGI явно всё устранил, а Домине нужно генератор поставить резервный на килоВатт 700 и проблем не

    4
    1
  • П
    Процион
    14-го августа

    «Причина перебоев в электроснабжении не известна». Известна. Это результат отключения Латвии от электрической сети БРЭЛЛ (Электрическое кольцо Беларуси, России, Эстонии, Латвии, Литвы). У немцев такие сбои случаются регулярно, они уже привыкли. В Германии неск. независимых поставщиков эл.энергии, они в случае аварии сваливают вину друг на друга, а страдают потребители. В Латвии такие вещи теперь будут происходить регулярно, будьте готовы.

    86
    10
  • А
    Алекс
    Процион
    15-го августа

    А ля,Ванга,поживём,увидим

    4
    13
  • А
    Алекс
    Процион
    15-го августа

    А-ля,Ванга,поживём,увидим

    3
    9
Видео