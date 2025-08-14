Эвакуирован тц «Домина», тысячи семей остались без света – что происходит в Риге (ДОПОЛНЕНО)

Вечером в четверг произошёл технологический сбой в электрических сетях, нарушивший электроснабжение примерно 3500 клиентов «Sadales tīkls» в Риге, в районе бывшего завода ФЭФ.

Как сообщила агентству LETA представитель пресс-службы AS «Sadales tīkls» Эгита Славицка, зарегистрированный в 19:42 технологический сбой в электросети затронул электроснабжение в окрестностях улицы Бривибас, а также улиц Индрану и Апес.

Электроснабжение было нарушено и в торговом центре «Domina», из которого в связи с этим эвакуировали людей, сообщил технический директор объекта Эдгарс Экис.

Как сообщают очевидцы, находившиеся в торговом центре «Domina», примерно в 19:45, когда пропало электричество, в коридорах зажглось аварийное освещение, но все магазины погрузились в темноту.

Экис добавил, что в настоящее время невозможно спрогнозировать время восстановления подачи электричества, поэтому торговый центр «Domina» больше не откроется.

Специалисты AS «Sadales tīkls» и AS «Augstsprieguma tīkls» приступили к локализации повреждения, чтобы попытаться восстановить подачу электроэнергии всем клиентам.

Причина перебоев в электроснабжении не известна.

Дополнено — после 22:00 в «Sadales tīkls» сообщили, что повреждение электросети устранено, и электроснабжение восстановлено всем клиентам.