В центре Риги и на Тейке нарушено электроснабжение порядка 3500 домов 1 575

ЧП и криминал
Дата публикации: 14.08.2025
LETA
В центре Риги и на Тейке нарушено электроснабжение порядка 3500 домов

В четверг вечером произошла техническая авария в электросети, в результате которой было нарушено электроснабжение примерно 3500 клиентов «Sadales tīkls» в Риге, в районе улицы Бривибас.

Как сообщила пресс-секретарь AS «Sadales tīkls» Эгита Славичка, в 19:42 была зарегистрирована техническая неисправность в электросети, которая повлияла на электроснабжение в районе улиц Brīvības gatve, Brīvības iela, Indrānu iela и Apes iela.

Специалисты AS «Sadales tīkls» и AS «Augstsprieguma tīkls» немедленно приступили к локализации повреждения, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение всех потребителей.

Причина сбоя в электроснабжении выясняется.

#электричество #сбой
Оставить комментарий

(1)
  • П
    Процион
    14-го августа

    Процион 14-го августа

    «Причина сбоя в электроснабжении выясняется». Нечего выяснять, причина сбоя известна. Это результат отключения Латвии от электрической сети БРЭЛЛ (Электрическое кольцо Беларуси, России, Эстонии, Латвии, Литвы). У немцев такие сбои случаются регулярно, они уже привыкли. В Германии неск. независимых поставщиков эл.энергии, они в случае аварии сваливают вину друг на друга, а страдают потребители. В Латвии такие вещи теперь будут происходить регулярно, будьте готовы.

    15
    3

Видео