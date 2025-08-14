В центре Риги и на Тейке нарушено электроснабжение порядка 3500 домов

В четверг вечером произошла техническая авария в электросети, в результате которой было нарушено электроснабжение примерно 3500 клиентов «Sadales tīkls» в Риге, в районе улицы Бривибас.

Как сообщила пресс-секретарь AS «Sadales tīkls» Эгита Славичка, в 19:42 была зарегистрирована техническая неисправность в электросети, которая повлияла на электроснабжение в районе улиц Brīvības gatve, Brīvības iela, Indrānu iela и Apes iela.

Специалисты AS «Sadales tīkls» и AS «Augstsprieguma tīkls» немедленно приступили к локализации повреждения, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение всех потребителей.

Причина сбоя в электроснабжении выясняется.