Молодые люди в Риге взорвали туалет, чтобы прославиться в Интернете

ЧП и криминал
Дата публикации: 15.08.2025
LETA
Молодые люди в Риге взорвали туалет, чтобы прославиться в Интернете

В микрорайоне Дарзини у остановки общественного транспорта компания молодых людей взорвала туалет. Счастливый случай спас жизнь мужчине, который в это время был внутри.

Случай спас его от поражения взрывной волной и осколками металла.

Расследование показало, что преступление, скорее всего, было совершено с развлекательной целью, чтобы получить видео для социальных сетей.

LSM сообщает, что полиция оперативно установила подозреваемых – 15-летний подросток был задержан 16 января, вскоре были установлены и остальные трое совершеннолетних. Все они ранее попадали в поле зрения полиции за употребление алкоголя в общественном месте. Четверо молодых людей признаны подозреваемыми по статье 185, часть вторая, Уголовного кодекса – за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если это совершено особо опасным способом.

За это преступление грозит до десяти лет тюремного заключения.

Уголовное дело передано в прокуратуру для возбуждения уголовного преследования, а подозреваемые находятся под надзором полиции. Правоохранительные органы предупреждают: съемка опасных действий в развлекательных целях недопустима и может привести к серьезным последствиям.

  • Мп
    Мимо проходил
    15-го августа

    Как перевести на латышский в рифму - "кто взрывает туалет - получает десять лет!"? Бабушка Шланга не поможет? Поэтесса вроде бы была...

