Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Резекне мужчину забили насмерть сковородкой: суд вынес приговор 2 575

ЧП и криминал
Дата публикации: 15.08.2025
BB.LV
В Резекне мужчину забили насмерть сковородкой: суд вынес приговор

Суд утвердил сделку о признании вины между прокурором и двумя обвиняемыми по уголовному делу об умышленном убийстве.

А именно: двух мужчин приговорили за убийство к лишению свободы на 12 лет и 6 месяцев и на 13 лет и 6 месяцев соответственно, сообщила прокуратура.

Что произошло: в начале ноября прошлого года во время совместного распития спиртных напитков в квартире в Резекне был убит мужчина. Убийца узнал, что приятель собирался заняться сексом с его сожительницей. Он стал его избивать.

Затем подошел еще один из компании. Нападавший сообщил ему о причине конфликта, и тот присоединился к экзекуции.

Потерпевшего били ногами по голове, лицу и спине. А также ему нанесли многочисленные удары сковородой по голове и другим частям тела, пока у сковородки не сломалась ручка.

После этого нападавшие прикрыли избитого занавеской и легли спать. На следующий день они просто ушли с места происшествия.

Читайте нас также:
#убийство #суд
Иконка - заглушка для фотографии автора
Антон Городницкий
Все статьи
5
1
0
1
1
0

Оставить комментарий

(2)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    15-го августа

    Название фирмы-производителя сковородки можно в студию? 🤔 Поскольку имею информационный опыт из жизни, когда одни знакомые алики забухали и один другому, в порыве дискуссии, треснул пару раз по кумполу китайской алюминиевой сковородкой. Без эффектов и последствий. Вообще. Даже без шишаков. Эта синяя рожа только в понедельник на работе от похмелья подыхала и тряслась.

    1
    3
  • П
    Процион
    15-го августа

    Сюжет для Каневского из серии «Следствие вели... »

    5
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Обвиняемый в Литве в поджоге Ikea украинец планировал повторить теракт в Риге
Обвиняемый в Литве в поджоге Ikea украинец планировал повторить теракт в Риге
В воскресенье в результате ДТП пострадали три человека
В воскресенье в результате ДТП пострадали три человека
Московский суд отказал живущей в Латвии светской львице Рынске в отдельной комнате
Божена прославилась выступлениями в социальных сетях. Иконка видео
Председатель совета судей РФ заработал на рейдерстве 90 000 000 евро
Господину Момотову могут намотать срок. Иконка видео
Пенсионер из Санкт-Петербурга продала квартиру мошенникам и сгорела в ней
Пенсионер из Санкт-Петербурга продала квартиру мошенникам и сгорела в ней 1187
Родина перестала ценить народную артистку. Иконка видео
Адвокат Трещев потребовал лишить Пугачеву 300 000 евро в год 913
Фото: sacsheriff / Х
12-летний мальчик в США угнал машину родителей и устроил гонки с полицией 481
При межобщинных беспорядках обе стороны прибегали к насилию. Иконка видео
Спустя 53 года английского ветерана судят в Ольстере за «Кровавое воскресенье» 332

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 7
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
В мире
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 32
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Люблю!
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 46
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Политика
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге 38
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
Наша Латвия
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов 37
Каньон Блайд ривер в Южной Африке. Иконка видео
Техно
Как наука сознательно исказила изображение Африки на карте мира 55
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 7
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
В мире
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 32
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Люблю!
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 46

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео