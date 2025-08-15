В Резекне мужчину забили насмерть сковородкой: суд вынес приговор

Суд утвердил сделку о признании вины между прокурором и двумя обвиняемыми по уголовному делу об умышленном убийстве.

А именно: двух мужчин приговорили за убийство к лишению свободы на 12 лет и 6 месяцев и на 13 лет и 6 месяцев соответственно, сообщила прокуратура.

Что произошло: в начале ноября прошлого года во время совместного распития спиртных напитков в квартире в Резекне был убит мужчина. Убийца узнал, что приятель собирался заняться сексом с его сожительницей. Он стал его избивать.

Затем подошел еще один из компании. Нападавший сообщил ему о причине конфликта, и тот присоединился к экзекуции.

Потерпевшего били ногами по голове, лицу и спине. А также ему нанесли многочисленные удары сковородой по голове и другим частям тела, пока у сковородки не сломалась ручка.

После этого нападавшие прикрыли избитого занавеской и легли спать. На следующий день они просто ушли с места происшествия.