Дама поверила в Tele2 и потеряла деньги: три тысячи евро забрали граждане Украины и Латвии

ЧП и криминал
Дата публикации: 25.08.2025
BB.LV
Дама поверила в Tele2 и потеряла деньги: три тысячи евро забрали граждане Украины и Латвии

Государственная полиция задержала двух "денежных мулов" — курьеров, отправленных телефонными мошенниками. Как выяснилось, на них числится около 40 эпизодов получения денег у жертв.

Мошенники сообщили о мошенничестве

31 июля в Государственную полицию обратилась женщина, сообщившая о том, что стала жертвой телефонного мошенничества.

Ей позвонили мошенники, выдававшие себя за сотрудников Tele2. Мошенники сообщили, что с ее банковским счетом совершаются мошеннические действия и что кто–то хочет оформить на ее имя товар в рассрочку. Позже преступники заявили, что свяжут женщину с сотрудниками банка, а затем с полицией. В конце разговора рижанке сообщили, что ее платежная карта заблокирована и что ей следует сдать ее в банк.

И действительно, позже к ней домой пришел незнакомец и забрал ее банковскую карту. Когда обманутая женщина обратилась в отделение банка, ей сказали о снятии с ее счета 3000 евро.

"Мулов" отправили под арест

11 августа сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину 1995 г. р., гражданина Украины, и женщину 1985 г. р., гражданку Латвии. По имеющейся информации, задержанные участвовали в преступной схеме в качестве "денежных мулов".

13 августа в отношении обоих лиц была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оба лица признаны подозреваемыми по статье 177 части первой Уголовного закона — мошенничество. Закон предусматривает лишение свободы на срок до трех лет, краткосрочное лишение свободы, испытательный срок, принудительные работы или штраф.

#мошенничество #tele2
Оставить комментарий

(1)
  • Ж
    Жевотек
    26-го августа

    Поймут, простят и отпустят.

    6
    6

Видео