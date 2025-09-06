Baltijas balss logotype
Они еще и горят! Пожарные в центре города тушили полыхающий в огне самокат

ЧП и криминал
Дата публикации: 06.09.2025
BB.LV
Они еще и горят! Пожарные в центре города тушили полыхающий в огне самокат
ФОТО: Youtube

В латвийском городе Даугавпилс потушили пылающий электросамокат.

В соцсети "TikTok" опубликовано видео, где пожарные в городе Даугавпилс тушат загоревшийся электросамокат - видимо, произошло возгорание батареи.

@disco.latvija #пожар #огонь #самокат #даугавпилс #латвия ♬ เสียงต้นฉบับ - John (Songs Station) - สุขภาพดีกับเภเบิร์ด

Вот что люди пишут в комментариях к видео: "Люди, осторожно, эти самокаты еще и взрываются. Происходит взрыв батареи. Есть немало видео в TikTok, как люди ехали на улице на электросамокате и батарея взорвалась, особенно в жару, есть и пострадавшие люди. Подальше держитесь! А они у нас в городе гоняют еще и по тротуарам между пешеходами!"

"Вот у нас народ супер, в каждой машине есть огнетушители, у нас кто-то ими пользоваться умеет? Остановись и потуши, а люди вызывают пожарных".

"А почему кто-то должен сам рисковать и тушить за свой счет горящий электросамокат? Кто компенсирует? Невелика потеря. Эти самокатчики и самокаты с ездой без правил многих водителей задолбали, да и пешеходов - тоже."

"И из-за какого-то самоката приехал целый экипаж пожарной службы? Да уж!"

#латвия
Оставить комментарий

(3)
  • A
    Aleks
    7-го сентября

    При продаже Теслы к ней прилагается инструкция,где и как можно ставить этот электромобиль и указаны расстояния. В Латвии,при продаже,прилагаются такие инструкции или нет?!

    2
    2
  • A
    Anim
    6-го сентября

    Тоже мне новость...

    Люди, а аккумуляторы в ваших электромобильчиках тоже самовозгораются, и ещё как! И хрен потушишь, пока не догорит!Прикиньте?

    17
    4
  • З
    Злой
    6-го сентября

    Писец, новость, я свой пылающий подвал потушил, пожарных не вызывал, они бы мне весь дом разнесли, такой стиль у них- всё разломать, потушили сам, аккуратно, не попортив ничего.

    15
    4
Читать все комментарии

