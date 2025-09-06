Они еще и горят! Пожарные в центре города тушили полыхающий в огне самокат

В латвийском городе Даугавпилс потушили пылающий электросамокат.
В соцсети "TikTok" опубликовано видео, где пожарные в городе Даугавпилс тушат загоревшийся электросамокат - видимо, произошло возгорание батареи.
@disco.latvija #пожар #огонь #самокат #даугавпилс #латвия ♬ เสียงต้นฉบับ - John (Songs Station) - สุขภาพดีกับเภเบิร์ด
Вот что люди пишут в комментариях к видео: "Люди, осторожно, эти самокаты еще и взрываются. Происходит взрыв батареи. Есть немало видео в TikTok, как люди ехали на улице на электросамокате и батарея взорвалась, особенно в жару, есть и пострадавшие люди. Подальше держитесь! А они у нас в городе гоняют еще и по тротуарам между пешеходами!"
"Вот у нас народ супер, в каждой машине есть огнетушители, у нас кто-то ими пользоваться умеет? Остановись и потуши, а люди вызывают пожарных".
"А почему кто-то должен сам рисковать и тушить за свой счет горящий электросамокат? Кто компенсирует? Невелика потеря. Эти самокатчики и самокаты с ездой без правил многих водителей задолбали, да и пешеходов - тоже."
"И из-за какого-то самоката приехал целый экипаж пожарной службы? Да уж!"
