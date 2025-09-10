Власти острова Джерси (Великобритания) якобы ведут уголовное расследование в отношении российского миллиардера Романа Абрамовича, сообщает The Guardian.

Издание ссылается на некие документы, согласно которым следователи Джерси хотят выяснить источники состояния Романа Абрамовича, сколоченного им «в период хаотичного и бесконтрольного подъема капитализма в России в 1990-х и 2000-х годах». Для этого они, в частности, сделали несколько запросов в швейцарские суды относительно компаний, связанных с российским бизнесменом, добиваясь предоставления сведений о банковских счетах этих компаний в Швейцарии. Швейцарский суд решил, что такие данные могут быть переданы властям Джерси. Попытки адвокатов заблокировать передачу документов были отклонены швейцарским судом.

Адвокаты Романа Абрамовича отвергают все обвинения и настаивают на том, что любые предположения о его причастности к преступной деятельности являются ложным, указывает The Guardian. «Любые утверждения о причастности господина Абрамовича к преступной деятельности являются ложными,— сказали они.— Против нашего клиента не было выдвинуто никаких обвинений, и в Джерси нет уголовных дел против него; суд Джерси фактически подтвердил, что в судах Джерси нет на рассмотрении никаких уголовных дел в отношении нашего клиента».

Один из запросов касается подозрений в отмывании средств, другой — с возможным нарушением режима санкций. В частности, пишет издание, сразу после внесения миллиардера в санкционный список острова Джерси в 2022 году были зафиксированы переводы якобы связанных с ним активов.