Олега Митволя оставили досиживать срок, а обокравшую его даму приговорили к 5 годам

ЧП и криминал
Дата публикации: 10.09.2025
BB.LV
Бывшему главному природоохранителю создали льготные условия на зоне.

Бывшему главному природоохранителю создали льготные условия на зоне.

По искам суда управленец должен выплатить около 9,5 миллионов евро.

Ходатайство о помиловании Олега Митволя, осужденного по уголовному делу о хищении при строительстве метро в Красноярске, отклонено. Об этом сообщил один из его адвокатов.

«Со слов Олега Митволя, об отказе администрации президента в помиловании его уведомили через ГУ ФСИН», — сказал собеседник агентства.

По словам юриста, до конца отбытия наказания экс-проектировщику красноярского метро осталось не более девяти месяцев. Сейчас Олег Митволь работает завхозом в клубе колонии. Он посещает кружки и воспитательные мероприятия, за что даже получил благодарность администрации.

Напомним, Олег Митволь был арестован в 2022 году по подозрению в хищении более 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске. В 2023 году Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил его к 4,5 года лишения свободы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и взыскал более 940 миллионов рублей (около 9,5 миллионов евро). В июле 2024-го бизнесмен был этапирован в колонию в Московской области.

Ранее защита попросила заменить ему неотбытую часть срока более мягким наказанием — штрафом, ограничением свободы или исправительными работами. Но Мособлсуд отказался досрочно выпустить экс-проектировщика красноярского метро из колонии.

Тем временем, обокравшей проектировщика красноярского метро Олега Митволя жительнице Ярославской области вынесли приговор. Об этом сообщает краевая прокуратура. Напомним, в 2022 году преступная группа изготовила фейковые документы на имя Олега Митволя, который на тот момент находился в СИЗО в связи с арестом за мошенничество при строительстве красноярского метро.

Тогда же 67-летняя арбитражная управляющая по просьбе сына предоставила злоумышленникам свои паспортные данные, по которым были оформлены доверенности. Сотрудникам нотариальной конторы сообщили, что обратившийся был юристом, который сопровождает Митволя во всех сделках.

Фиктивные документы позволили женщине стать представителем предпринимателя в Первом Абу Даби Банке в Дубае. По доверенности она могла распоряжаться деньгами, хранившимся на его счетах, а также совершать сделки с его резиденцией на острове Пальма Джуймера в ОАЭ. Суд признал женщину виновной и приговорил к пяти годам колонии общего режима. В отношении ее соучастников, включая сына, предварительное следствие приостановлено в связи с заключением ими контрактов на прохождение военной службы.

#суд
Видео