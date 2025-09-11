Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Арестованного музыканта Пи Дидди связали с нашумевшим убийством 0 564

ЧП и криминал
Дата публикации: 11.09.2025
BB.LV
Пи Дидди имел основания не любить Тупака Шакура.

Пи Дидди имел основания не любить Тупака Шакура.

В 2024 году его взяли под стражу по обвинению в торговле людьми и сексуальной эксплуатации.

55-летний рэпер Пи Дидди (настоящее имя — Шон Комбс), который находится в заключении по обвинению в торговле людьми, насилии и педофилии, был заказчиком убийства Тупака Шакура. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на показания предполагаемого киллера Дуэйна "Кеффа Д" Дэвиса.

По словам Дэвиса, Пи Дидди предложил ему 1 млн долларов за убийство Шакура. Он согласился не только из-за денег, но и чтобы отомстить за своего племянника Орландо Андерсона. В сентябре 1996 года после боксёрского поединка в Лас-Вегасе Тупак якобы избил Андерсона, и тот решил принять участие в расправе. При этом, помимо Тупака, в сделке также фигурировало имя основателя лейбла Death Row Records Шуга Найта.

В гражданских исках против Пи Дидди указаны ещё два эпизода, связывающие его со смертью Шакура. В документах говорится, что рэпер хвастался заказом убийства и тем, что оплатил аренду автомобиля, из которого стреляли в Тупака. Сам Комбс уже много лет публично отрицает свою причастность и официально не числился подозреваемым.

Напомним, Тупак Шакур умер 13 сентября 1996 года, через шесть дней после того, как получил смертельные ранения в перестрелке в Лас-Вегасе. Ему было 25 лет.

При этом сейчас Пи Дидди проходит как обвиняемый по другому громкому делу. В 2024 году его арестовали по обвинению в торговле людьми и сексуальной эксплуатации. Скандал начался после заявлений его бывшей девушки Кэсси Вентуры, и вскоре в сторону рэпера стали поступать похожие обвинения. Всего против Комбса подано более 120 исков, в том числе от несовершеннолетних жертв. Многие из них утверждали, что изнасилования происходили на так называемых "белых вечеринках", где якобы бывали Уилл Смит, Пэрис Хилтон, Бейонсе, Канье Уэст, Леонардо ДиКаприо и другие знаменитости. Одной из жертв Пи Дидди также считают Джастина Бибера, который был с ним близко знаком и появлялся на вечеринках.

В июле этого года присяжные оправдали Пи Дидди по самым тяжким обвинениям (в рэкете и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации), однако признали виновным по двум эпизодам перевозки людей для занятия проституцией. По каждому эпизоду ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Читайте нас также:
#криминал
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Обвиняемый в Литве в поджоге Ikea украинец планировал повторить теракт в Риге
Обвиняемый в Литве в поджоге Ikea украинец планировал повторить теракт в Риге
В воскресенье в результате ДТП пострадали три человека
В воскресенье в результате ДТП пострадали три человека
Московский суд отказал живущей в Латвии светской львице Рынске в отдельной комнате
Божена прославилась выступлениями в социальных сетях. Иконка видео
Председатель совета судей РФ заработал на рейдерстве 90 000 000 евро
Господину Момотову могут намотать срок. Иконка видео
Пенсионер из Санкт-Петербурга продала квартиру мошенникам и сгорела в ней
Пенсионер из Санкт-Петербурга продала квартиру мошенникам и сгорела в ней 1225
Родина перестала ценить народную артистку. Иконка видео
Адвокат Трещев потребовал лишить Пугачеву 300 000 евро в год 925
Фото: sacsheriff / Х
12-летний мальчик в США угнал машину родителей и устроил гонки с полицией 484
При межобщинных беспорядках обе стороны прибегали к насилию. Иконка видео
Спустя 53 года английского ветерана судят в Ольстере за «Кровавое воскресенье» 339

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 34
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 29
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 34
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Политика
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше? 26
Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 58
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 65
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 34
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 29
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 34

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео