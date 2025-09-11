В 2024 году его взяли под стражу по обвинению в торговле людьми и сексуальной эксплуатации.

55-летний рэпер Пи Дидди (настоящее имя — Шон Комбс), который находится в заключении по обвинению в торговле людьми, насилии и педофилии, был заказчиком убийства Тупака Шакура. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на показания предполагаемого киллера Дуэйна "Кеффа Д" Дэвиса.

По словам Дэвиса, Пи Дидди предложил ему 1 млн долларов за убийство Шакура. Он согласился не только из-за денег, но и чтобы отомстить за своего племянника Орландо Андерсона. В сентябре 1996 года после боксёрского поединка в Лас-Вегасе Тупак якобы избил Андерсона, и тот решил принять участие в расправе. При этом, помимо Тупака, в сделке также фигурировало имя основателя лейбла Death Row Records Шуга Найта.

В гражданских исках против Пи Дидди указаны ещё два эпизода, связывающие его со смертью Шакура. В документах говорится, что рэпер хвастался заказом убийства и тем, что оплатил аренду автомобиля, из которого стреляли в Тупака. Сам Комбс уже много лет публично отрицает свою причастность и официально не числился подозреваемым.

Напомним, Тупак Шакур умер 13 сентября 1996 года, через шесть дней после того, как получил смертельные ранения в перестрелке в Лас-Вегасе. Ему было 25 лет.

При этом сейчас Пи Дидди проходит как обвиняемый по другому громкому делу. В 2024 году его арестовали по обвинению в торговле людьми и сексуальной эксплуатации. Скандал начался после заявлений его бывшей девушки Кэсси Вентуры, и вскоре в сторону рэпера стали поступать похожие обвинения. Всего против Комбса подано более 120 исков, в том числе от несовершеннолетних жертв. Многие из них утверждали, что изнасилования происходили на так называемых "белых вечеринках", где якобы бывали Уилл Смит, Пэрис Хилтон, Бейонсе, Канье Уэст, Леонардо ДиКаприо и другие знаменитости. Одной из жертв Пи Дидди также считают Джастина Бибера, который был с ним близко знаком и появлялся на вечеринках.

В июле этого года присяжные оправдали Пи Дидди по самым тяжким обвинениям (в рэкете и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации), однако признали виновным по двум эпизодам перевозки людей для занятия проституцией. По каждому эпизоду ему грозит до 10 лет тюрьмы.