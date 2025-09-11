Baltijas balss logotype
В США два друга проверили прочность шлема стрельбой из винтовки в голову

ЧП и криминал
Дата публикации: 11.09.2025
BB.LV
В США два друга проверили прочность шлема стрельбой из винтовки в голову
ФОТО: Unsplash

В США мужчина проверял прочность шлема, выстрелил в друга и попал ему в голову.

Британец Аарон Праут и житель американского штата Техас Шон О’Доннелл стали проверять прочность кевларового шлема, по очереди стреляя друг в друга. Об этом сообщает UPI.

Сотрудники полиции, приехавшие на место происшествия, нашли Праута с огнестрельным ранением головы. Его доставили в больницу, но медики не смогли его спасти.

Как выяснилось, идея испытать шлем на прочность появилась у мужчин, когда они выпили. Друзья договорились, что будут по очереди поднимать шлем над головой и стрелять по нему из винтовки. О’Доннелл выстрелил, но промахнулся и попал не в шлем, а в Праута. Теперь ему грозит уголовное преследование.

Ранее сообщалось, что в Нигерии пострадал колдун, решивший испытать амулет, который отводит пули. Магия не сработала.

(1)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    12-го сентября

    Премию Дарвина 👍

    13
    2

