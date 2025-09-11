Baltijas balss logotype
Вчерашний «адский хлопок» над Ригой - а это не запрещено разве?

ЧП и криминал
Дата публикации: 11.09.2025
соцсети
Вчерашний «адский хлопок» над Ригой - а это не запрещено разве?

«Сверхзвуковые полеты над населенными пунктами категорически запрещены. Это определено как правилами ИКАО, так и регламентом ЕС, а также правилами воздушного пространства Латвии (eAIP ENR 1.1): «Сверхзвуковые полеты над территорией Латвии запрещены, за исключением специально определенных зон и с разрешения Министерства обороны», - пишет на своей странице ФБ политической обозреватель Сандрис Точс, комментируя вчерашний инцидент над Ригой.

Это означает, что если самолет превышает звуковой барьер над жилым районом, это не является обычным «учением», а нарушением правил. Такие полеты строго контролируются и отслеживаются — они не могут осуществляться без предварительного согласования, разрешения и предупреждения общественности.

Вчерашний случай в районе Вецаки – взрывоподобный шум – является примером того, как нарушение правил угрожает безопасности общества.

Окна дрожат, включаются сигнализации автомобилей, люди выбегают на улицу, думая, что началась война. Дети плачут, пожилые люди с проблемами сердца рискуют жизнью. Это вызывает панику, подрывает доверие к государственным учреждениям и союзникам.

А потом в социальных сетях появляется фраза: «Не нервничайте».

Это не ответ! Министр обороны должен сделать официальное заявление о том, как такой полет был возможен, кто дал разрешение и почему жители не были предупреждены.

Такие сверхзвуковые полеты над населенными пунктами недопустимы. Они категорически запрещены, и за случившееся должна быть полная ответственность перед обществом».

Напомним, что вчера вечером один пролет "на бреющем" был выполнен над Ригой в направлении из Риги в Валмиеру и далее в Тарту, а еще один — в направлении из Цесиса в Айзкраукле и далее на территорию Литвы. Полеты выполняли голландский истребители.

Как сообщили агентству LETA в ВВС Нидерландов, в ходе патрулирования, уже находясь в воздухе, пилоты получили новую задачу — перехватить и идентифицировать самолет.

Оставить комментарий

Видео