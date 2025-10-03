Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Это фиаско! Нелегальный бизнес электронных сигарет процветает в интернете 2 239

ЧП и криминал
Дата публикации: 03.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Это фиаско! Нелегальный бизнес электронных сигарет процветает в интернете
ФОТО: Unsplash

Запрет ароматизированных электронных сигарет, хоть и обоснован соображениями здоровья, способствовал расцвету теневой экономики, заявил в интервью передаче TV3 «900 секунд» исследователь теневой экономики профессор Арнис Саука.

«В такой ситуации усилия политиков ввести запреты не приносят ничего позитивного — ни для снижения потребления, ни для защиты молодёжи, ни для сокращения нелегального рынка. Напротив — происходит обратное», — отметил Саука.

Он пояснил, что основные выводы исследования не совпадают с целями, заложенными в государственной политике: запреты и повышение акцизов не уменьшили потребление или приток новых пользователей. «Да, легальный рынок падает», — подчеркнул Саука, добавив, что часть спроса уходит в нелегальные каналы — через интернет и с помощью свободного перемещения товаров по всей Европе.

Официальные данные показывают резкий рост теневого рынка: в 2022 году доля нелегального сегмента на рынке одноразовых электронных сигарет составляла 24,2%, в 2023 году — 26,8%, в 2024-м — 31,4%, а за первые четыре месяца 2025 года — уже 42,4% от общего объёма потребления.

«И даже по самым скромным оценкам, как минимум 30%, а скорее около 50% потребителей этих продуктов покупают их нелегально», — отметил Саука.

Он также напомнил, что нелегальные продавцы быстро адаптировались и используют платформы, такие как Telegram, а также другие каналы для организации масштабной торговли. По его словам, рынок приспосабливается и обходит регулирование, используя алгоритмы и другие ухищрения, что затрудняет контроль.

Помимо экономических потерь, Саука предупредил и о рисках для здоровья — неизвестное происхождение и состав нелегальных жидкостей представляют серьёзную угрозу для пользователей, особенно молодых.

«Мы вообще не знаем, что находится в этих картриджах», — сказал он, добавив, что вместе с такими товарами могут распространяться и опасные вещества.

Подводя итог, Саука подчеркнул, что нынешний подход — запрет ароматов и повышение акцизов — «не приносит ничего положительного: ни снижения потребления, ни защиты молодёжи, ни уменьшения нелегального рынка — напротив». Он призвал политиков пересмотреть инструменты регулирования и сделать акцент на просвещении родителей, школ и общества в целом как дополнительных мерах по снижению рисков.

TV3

Читайте нас также:
#здоровье #теневая экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    3-го октября

    Очень удивились чиновники - как же так они же всего -то хотели всё запретить и забрать все деньги у людей. И красиво летать на чартерных рейсах как Кариньш, а эти неблагодарные людишки ВНЕЗАПНО так не хотят...

    10
    2
  • Д
    Дед
    3-го октября

    А также снижению собранных акцизных налогов. Это и было предсказано- увеличение налогов всегда приводит в уменьшению собираемой массы.

    7
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Странно: в обрушение государственных порталов Латвии не нашли руки Москвы
Изображение к статье: Странно: в обрушение государственных порталов Латвии не нашли руки Москвы
Бунт погасят в зародыше: ЦЗПП оштрафует компанию Ride за то, что та не подчинилась требованию госведомства
Изображение к статье: Бунт погасят в зародыше: ЦЗПП оштрафует компанию Ride за то, что та не подчинилась требованию госведомства
Неожиданно: беженец из Нидерландов пытался незаконно попасть в Россию через Латвию
Изображение к статье: Неожиданно: беженец из Нидерландов пытался незаконно попасть в Россию через Латвию
Осторожно: что делать, если вы получили смс от главы МИДа ЛР Байбы Браже
Изображение к статье: Осторожно: что делать, если вы получили смс от главы МИДа ЛР Байбы Браже
Изображение к статье: Admiral 2.0: в Латвии осудили участников крупнейшей схемы мошенничества с НДС
Admiral 2.0: в Латвии осудили участников крупнейшей схемы мошенничества с НДС 251
Изображение к статье: Работница банка Латвии увела у вкладчиков 203 000 евро
Работница банка Латвии увела у вкладчиков 203 000 евро 1 427
Изображение к статье: Раньше ей рукоплескал Большой театр. Иконка видео
Певице Максаковой в 48 лет заочно дали тюремный срок 213
Изображение к статье: Встать, суд идет.
Внук легендарного Калашникова признан виновным в зверском убийстве спортсмена 269

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Простые рыжики, обитающие массово в дюнах, отлично идут с омлетом! Эксклюзив!
Lifenews
Места знать надо: что предлагают грибные леса Латвии 18
Изображение к статье: Может ли собака заболеть обычной простудой?
В мире животных
Может ли собака заболеть обычной простудой? 13
Изображение к статье: Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? Эксклюзив!
Наша Латвия
Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? 34
Изображение к статье: Замачиваем яблоки и груши. Кулинарные хитрости от опытного дачника
Дом и сад
Замачиваем яблоки и груши. Кулинарные хитрости от опытного дачника 86
Изображение к статье: В каком виде тыква полезнее всего?
Еда и рецепты
В каком виде тыква полезнее всего? 91
Изображение к статье: Плесните колдовства. Иконка видео
Lifenews
Красное вино с колой, водка со свиной кровью: самые дикие коктейли современности 84
Изображение к статье: Простые рыжики, обитающие массово в дюнах, отлично идут с омлетом! Эксклюзив!
Lifenews
Места знать надо: что предлагают грибные леса Латвии 18
Изображение к статье: Может ли собака заболеть обычной простудой?
В мире животных
Может ли собака заболеть обычной простудой? 13
Изображение к статье: Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? Эксклюзив!
Наша Латвия
Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? 34

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео