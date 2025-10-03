«В такой ситуации усилия политиков ввести запреты не приносят ничего позитивного — ни для снижения потребления, ни для защиты молодёжи, ни для сокращения нелегального рынка. Напротив — происходит обратное», — отметил Саука.

Он пояснил, что основные выводы исследования не совпадают с целями, заложенными в государственной политике: запреты и повышение акцизов не уменьшили потребление или приток новых пользователей. «Да, легальный рынок падает», — подчеркнул Саука, добавив, что часть спроса уходит в нелегальные каналы — через интернет и с помощью свободного перемещения товаров по всей Европе.

Официальные данные показывают резкий рост теневого рынка: в 2022 году доля нелегального сегмента на рынке одноразовых электронных сигарет составляла 24,2%, в 2023 году — 26,8%, в 2024-м — 31,4%, а за первые четыре месяца 2025 года — уже 42,4% от общего объёма потребления.

«И даже по самым скромным оценкам, как минимум 30%, а скорее около 50% потребителей этих продуктов покупают их нелегально», — отметил Саука.

Он также напомнил, что нелегальные продавцы быстро адаптировались и используют платформы, такие как Telegram, а также другие каналы для организации масштабной торговли. По его словам, рынок приспосабливается и обходит регулирование, используя алгоритмы и другие ухищрения, что затрудняет контроль.

Помимо экономических потерь, Саука предупредил и о рисках для здоровья — неизвестное происхождение и состав нелегальных жидкостей представляют серьёзную угрозу для пользователей, особенно молодых.

«Мы вообще не знаем, что находится в этих картриджах», — сказал он, добавив, что вместе с такими товарами могут распространяться и опасные вещества.

Подводя итог, Саука подчеркнул, что нынешний подход — запрет ароматов и повышение акцизов — «не приносит ничего положительного: ни снижения потребления, ни защиты молодёжи, ни уменьшения нелегального рынка — напротив». Он призвал политиков пересмотреть инструменты регулирования и сделать акцент на просвещении родителей, школ и общества в целом как дополнительных мерах по снижению рисков.

TV3