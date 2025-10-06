Baltijas balss logotype
Артист сериала «Склифосовский» получил 3 года за избиение родной мамы

ЧП и криминал
Дата публикации: 06.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Стыд и срам, Яша.

Стыд и срам, Яша.

Пострадавшая получила гематомы груди, таза и глаза, перелом ребер.

После года разбирательств состоялось финальное судебное заседание по делу звезды отечественных сериалов Якова Левды. Уже известно, какой приговор получил артист.

Эта история началась еще в ноябре 2024-го, когда Левда избил собственную маму. Звезда сериалов «Склифосовский», «Балабол», «Ищейка», «Полицейский с Рублевки» и многих других лент ранее признала свою вину. И теперь суд вынес неутешительный приговор по этому делу.

«Приговором Нагатинского районного суда г. Москвы Левда Я.Д. признан виновным в совершении преступления, предусмотренном п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — передает пресс-служба Нагатинского суда Москвы.

Ни актер, ни его родительница пока так никак и не прокомментировали новости о приговоре. Мама Якова, напомним, во время избиения получила несколько травм: гематомы груди, таза и глаза, перелом ребер. Несмотря на ранения, пострадавшая смогла самостоятельно покинуть помещение и обратиться за помощью к соседям.

Впоследствии стало ясно, что Левда страдает от алкоголизма. Актер рассказывал, что после нападения на мать завязал со спиртным. Правда, как отмечал ряд источников, официально Яков так и не лечился.

К слову, обвиняли Якова и в жестоком обращении с животными. Но эти претензии артист всегда отрицал. Вот что он говорил в разговоре с представителями СМИ: «Да, с мамой у нас произошел конфликт, я ее ударил, но не так, как все подают. А животных я очень люблю и никогда не мучил. То, что я выпиваю, связано не с алкоголизмом, а с тем, что у меня творческий кризис».

#преступление
Оставить комментарий

