Добровольная народная дружина: для охраны порядка в Латвии могут привлечь гражданских 5 791

ЧП и криминал
Дата публикации: 06.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Охраняемые придут на помощь охранникам.

Охраняемые придут на помощь охранникам.

ФОТО: LETA

Министр внутренних дел Рихард Козловскис ("Новое Единство") рассматривает возможность введения в Латвии добровольной полиции, представители которой в основном могли бы помогать в обеспечении безопасности на массовых мероприятиях.

Как министр заявил в интервью агентству ЛЕТА, полиции по-прежнему не хватает сотрудников, хотя в этом году ситуация значительно улучшилась. По его мнению, одним из решений может стать вовлечение в решение этой проблемы общества по примеру Эстонии. В колледже Госполиции могло бы проводиться многоуровневое обучение добровольцев, которые, например, смогут участвовать в обеспечении общественного порядка на мероприятиях.

Добровольцев не планируется привлекать к уголовным расследованиям или оперативной работе. "Это в большей степени будут ресурсы полиции порядка, которых нам сейчас не хватает", - отметил Козловскис.

В Эстонии такие добровольцы на первом этапе работы получают право выполнять обязанности вместе с сотрудником полиции, а на следующем уровне после соответствующей подготовки могут действовать самостоятельно. В Эстонии насчитывается около 2000 добровольных полицейских, в их числе - и министр внутренних дел.

Козловскис считает такую систему эффективной, так как массовых мероприятий много, полицейские работают на них сверхурочно, и добровольцы могли бы стать хорошей поддержкой. Кроме того, часть добровольцев впоследствии может выбрать профессию полицейского.

Такая система может быть создана по примеру добровольных пожарных, которые берут на себя определенную часть обязанностей, и Министерство внутренних дел (МВД) на них рассчитывает. Также можно провести параллели с Земессардзе, когда добровольцы в свободное от работы время выполняют задачи по обороне страны, отметил министр.

Если добровольцы пройдут высший уровень подготовки, им также будут предоставлены специальные средства, добавил глава МВД.

Читайте нас также:
#полиция
Оставить комментарий

(5)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    7-го октября

    Порядок будут охранять по примеру работы ТЦК?

    8
    1
  • 7-го октября

    Это будут отряды территориальной обороны!Ничего не напоминает?Так что не тешьте себя иллюзиями.Мир в этом мире дорого стоит,и это не безопасно,и не для всех.Смотрите по сторонам и ищите,чем это заканчивается,когда людей охраняют от людей?

    8
    1
  • Л
    Латтоптун
    6-го октября

    А как на счёт, что "человек обязан подчиняться законным требованиям полиции". А этим , по закону, никто не обязан будет подчиняться. Ну и что это будет за " гвардия"?

    17
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    6-го октября

    Мечта национального правительства: половина страны силит, а вторая половина охраняет первую.

    25
    2
  • A
    Aleks
    6-го октября

    Ну надо же...А как же наследие советского прошлого?!😋 ДНД -это ж то изобретение... Т.е.памятники сносить не западло,а брать на вооружение советское -это можно?! Вы или трусы снимите,или крест наденьте. Хотя какой тут Крест-тут Звезда . !

    44
    2
Читать все комментарии

