Сегодня в 10:00 Рижский городской суд продолжит рассмотрение уголовного дела, в котором Владимир Сливкин обвиняется в неоднократном поджоге чужого имущества, в том числе с тяжкими последствиями.

Согласно обвинению, в ночь на 18 апреля 2024 года в Риге, в Латгальском предместье, мужчина поджег на улице два автомобиля, а также детское кресло в салоне третьего автомобиля, два автомобиля были полностью уничтожены.

В ночь на 7 июля он поджог сарай для дров на улице Яниса Асара в Риге. В результате пожара сгорел не только сарай, но пламя распространилось на соседние многоквартирные жилые дома и автомобили. В результате пожара полностью сгорели четыре квартиры, а также было повреждено имущество по меньшей мере 46 физических и юридических лиц.

В короткие сроки сотрудники Государственной полиции установили личность мужчины и на следующий день его задержали. Судья Рижского городского суда применила к нему меру пресечения в виде заключения под стражу. В ходе досудебного разбирательства мужчина не признал свою вину и свидетельствовал, что в ночь, когда были подожжены автомобили, он был у себя дома. Также мужчина свидетельствовал, что, возможно, он подошел к сараю, чтобы облегчиться, но ничего не поджигал.

Мужчина ранее неоднократно судим за преступления, связанные с незаконными действиями с наркотическими и психотропными веществами, а также за различные преступления имущественного характера.