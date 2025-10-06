Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Смертная казнь и штраф 33 000 000 000 долларов: за что такой приговор экс-президенту Конго 0 260

ЧП и криминал
Дата публикации: 06.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Многие годы господин Кабила излучал оптимизм.

Многие годы господин Кабила излучал оптимизм.

Бывший глава государства был признан виновным в соучастии в деятельности вооруженной антиправительственной группировки.

Бывшего президента Демократической Республики Конго (ДРК) Жозефа Кабилу заочно приговорили к казни за «военные преступления» и «государственную измену». 54-летний Кабила был президентом Демократической Республики Конго с 2001 по 2019 год. Что же он совершил?

Кабилу обвиняли в «военных преступлениях», «государственной измене» и «организации мятежного движения» за предполагаемые связи с политико-военным объединением AFC/M23. По версии обвинения, экс-президент являлся одним из инициаторов Альянса Река Конго (AFC), политического крыла M23. Бывший президент был признан виновным в соучастии в деятельности вооруженной антиправительственной группировки, пользующейся поддержкой Руанды.

Приговор можно назвать историческим, так как Жозеф Кабила стал первым конголезским президентом, осужденным военным судом. Почти четыре часа судьи Высшего военного суда обосновывали свое решение. Они подробно изложили все этапы расследования, а также все пункты обвинения против Кабилы. Суд не только заочно приговорил Жозева Кабилу к казни, но и обязал бывшего президента выплатить компенсации: более 33 миллиардов долларов государству Конго, провинциям Северное и Южное Киву, а также ассоциациям помощи жертвам. Представители экс-президента осудили процесс.

Гражданские истцы потребовали возобновления расследования. Они обещали представить новые доказательства, в частности показания свидетелей, которые должны были подтвердить предполагаемые финансовые связи бывшего президента с группировкой AFC/M23. Однако на последнее заседание свидетели так и не явились. Решение пришлось принимать на основании уже известных следствию и суду данных: публичных заявлениях Жозефа Кабилы и его окружения, а также показаниях свидетеля, который, по словам обвинения, близок к руководству AFC/M23.

Судебный процесс над бывшим президентом проходил заочно. Сам Кабила отвергал обвинения и называл их политически мотивированными. Местоположение экс-президента в настоящее время неизвестно: он уехал из ДР Конго в 2023 году, сообщалось, что он проживал в ЮАР, однако весной 2025 года Кабила появился на территории ДР Конго — в Гоме, столице провинции Северное Киву, находящейся под контролем М23.

Группировка М23

Северное Киву — это область на востоке Демократической Республики Конго, расположенная на границе с Руандой и Угандой. Конфликты в регионе периодически вспыхивают уже более 30 лет, выливаясь в столкновения между повстанческими формированиями и центральными властями.

В 1994 году из Руанды, где начался геноцид, в ДР Конго (бывший Заир) бежали тутси. После того, как в Руанде сменилась власть и управление страной перешло к тутси, в Конго устремились уже хуту, опасавшиеся репрессий со стороны нового правительства за свою причастность к геноциду. Среди беженцев начали формироваться вооруженные группировки, заявлявшие своей целью защиту соплеменников.

Группировки наращивали влияние и с определенного момента взяли под контроль контрабанду полезных ископаемых. В Северном Киву добывают золото, кобальт, вольфрам и другие ископаемые. Многие территории де-факто контролируются повстанческими группировками, которые таким образом устанавливают контроль за добычей и поставками ископаемых ресурсов. Главным образом, поставки идут через Руанду.

Повстанцы неоднократно вступали в столкновения с властями Демократической Республики Конго. В 2004 году тутси обвинили конголезское правительство в поддержке группировок хуту, которые, по их утверждению, готовили новый геноцид, и подняли восстание в Северном Киву. Конфликт продолжался до 2009 года, пока не было подписано мирное соглашение: группировки согласились разоружиться в обмен на политическое представительство в парламенте и включение их бойцов в ряды армии.

Очередной конфликт разразился в 2012-2013 годах. Тогда власти ДР Конго и международные наблюдатели фиксировали, что власти Руанды де-факто командовали военными операциями М23. Руандийская сторона отрицала участие в конфликте.

Считается, что М23 в конце 2021 года пережила стремительное возрождение, и ее численность составляет около трех тысяч человек. Новый виток насилия начался зимой 2025 года, когда вооруженная группировка M23 заявила, что захватила крупные города — Гому и Букаву.

Читайте нас также:
#конго
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Версия: Машеров оказался слишком близко к Брежневу, и его убрали
Изображение к статье: Лидер с партизанским прошлым вышел на ведущие позиции в СССР. Иконка видео
Контрабандисты используют метеорологические шары для перемещения сигарет и в Латвии
Изображение к статье: Контрабандисты используют метеорологические шары для перемещения сигарет и в Латвии
Ещё 29 мигрантов пытались попасть в Латвию из Беларуси
Изображение к статье: Ещё 29 мигрантов пытались попасть в Латвию из Беларуси
Житель Елгавы спасся от огня, выпрыгнув из окна
Изображение к статье: Житель Елгавы спасся от огня, выпрыгнув из окна
Изображение к статье: Арестованная филиппинская братва. Иконка видео
Банда Sputnik – самая крупная на Филиппинах, почему она так называется 102
Изображение к статье: "Антифа" все более напоминают вооруженные формирования. Иконка видео
Суд в США запретил использовать войска против экстремистов 83
Изображение к статье: Жителей Болдераи напугали два взрыва. Что это было?
Жителей Болдераи напугали два взрыва. Что это было? 309
Изображение к статье: Стыд и срам, Яша. Иконка видео
Артист сериала «Склифосовский» получил 3 года за избиение родной мамы 286

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции
В мире
Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции 0
Изображение к статье: Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить
Наша Латвия
Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить 1
Изображение к статье: Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера
Политика
Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера 4
Изображение к статье: Россия потеряла больше половины всех самолетов. И продолжает терять
В мире
Россия потеряла больше половины всех самолетов. И продолжает терять 43
Изображение к статье: Сезон брусники: как заготовить ягоду на зиму
Люблю!
Сезон брусники: как заготовить ягоду на зиму 10
Изображение к статье: Стамбул уже неоднократно становился площадкой миротворчества. Иконка видео
В мире
Глава дипломатии Турции о переговорах Москвы и Киева: «Ещё несколько месяцев» 10
Изображение к статье: Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции
В мире
Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции 0
Изображение к статье: Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить
Наша Латвия
Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить 1
Изображение к статье: Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера
Политика
Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера 4

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео