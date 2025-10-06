Бывшего президента Демократической Республики Конго (ДРК) Жозефа Кабилу заочно приговорили к казни за «военные преступления» и «государственную измену». 54-летний Кабила был президентом Демократической Республики Конго с 2001 по 2019 год. Что же он совершил?

Кабилу обвиняли в «военных преступлениях», «государственной измене» и «организации мятежного движения» за предполагаемые связи с политико-военным объединением AFC/M23. По версии обвинения, экс-президент являлся одним из инициаторов Альянса Река Конго (AFC), политического крыла M23. Бывший президент был признан виновным в соучастии в деятельности вооруженной антиправительственной группировки, пользующейся поддержкой Руанды.

Приговор можно назвать историческим, так как Жозеф Кабила стал первым конголезским президентом, осужденным военным судом. Почти четыре часа судьи Высшего военного суда обосновывали свое решение. Они подробно изложили все этапы расследования, а также все пункты обвинения против Кабилы. Суд не только заочно приговорил Жозева Кабилу к казни, но и обязал бывшего президента выплатить компенсации: более 33 миллиардов долларов государству Конго, провинциям Северное и Южное Киву, а также ассоциациям помощи жертвам. Представители экс-президента осудили процесс.

Гражданские истцы потребовали возобновления расследования. Они обещали представить новые доказательства, в частности показания свидетелей, которые должны были подтвердить предполагаемые финансовые связи бывшего президента с группировкой AFC/M23. Однако на последнее заседание свидетели так и не явились. Решение пришлось принимать на основании уже известных следствию и суду данных: публичных заявлениях Жозефа Кабилы и его окружения, а также показаниях свидетеля, который, по словам обвинения, близок к руководству AFC/M23.

Судебный процесс над бывшим президентом проходил заочно. Сам Кабила отвергал обвинения и называл их политически мотивированными. Местоположение экс-президента в настоящее время неизвестно: он уехал из ДР Конго в 2023 году, сообщалось, что он проживал в ЮАР, однако весной 2025 года Кабила появился на территории ДР Конго — в Гоме, столице провинции Северное Киву, находящейся под контролем М23.

Группировка М23

Северное Киву — это область на востоке Демократической Республики Конго, расположенная на границе с Руандой и Угандой. Конфликты в регионе периодически вспыхивают уже более 30 лет, выливаясь в столкновения между повстанческими формированиями и центральными властями.

В 1994 году из Руанды, где начался геноцид, в ДР Конго (бывший Заир) бежали тутси. После того, как в Руанде сменилась власть и управление страной перешло к тутси, в Конго устремились уже хуту, опасавшиеся репрессий со стороны нового правительства за свою причастность к геноциду. Среди беженцев начали формироваться вооруженные группировки, заявлявшие своей целью защиту соплеменников.

Группировки наращивали влияние и с определенного момента взяли под контроль контрабанду полезных ископаемых. В Северном Киву добывают золото, кобальт, вольфрам и другие ископаемые. Многие территории де-факто контролируются повстанческими группировками, которые таким образом устанавливают контроль за добычей и поставками ископаемых ресурсов. Главным образом, поставки идут через Руанду.

Повстанцы неоднократно вступали в столкновения с властями Демократической Республики Конго. В 2004 году тутси обвинили конголезское правительство в поддержке группировок хуту, которые, по их утверждению, готовили новый геноцид, и подняли восстание в Северном Киву. Конфликт продолжался до 2009 года, пока не было подписано мирное соглашение: группировки согласились разоружиться в обмен на политическое представительство в парламенте и включение их бойцов в ряды армии.

Очередной конфликт разразился в 2012-2013 годах. Тогда власти ДР Конго и международные наблюдатели фиксировали, что власти Руанды де-факто командовали военными операциями М23. Руандийская сторона отрицала участие в конфликте.

Считается, что М23 в конце 2021 года пережила стремительное возрождение, и ее численность составляет около трех тысяч человек. Новый виток насилия начался зимой 2025 года, когда вооруженная группировка M23 заявила, что захватила крупные города — Гому и Букаву.