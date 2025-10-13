Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

600 граммов амфетамина и сотни таблеток «Субутекса»: полиция провела операцию в Даугавпилсе 0 263

ЧП и криминал
Дата публикации: 13.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: 600 граммов амфетамина и сотни таблеток «Субутекса»: полиция провела операцию в Даугавпилсе
ФОТО: пресс-фото

В начале октября сотрудники Латгальского регионального управления Государственной полиции, реализуя оперативную информацию, провели санкционированные обыски в Даугавпилсе в рамках двух ранее начатых уголовных процессов. По подозрению в незаконном обороте наркотических веществ были задержаны двое мужчин и одна женщина. В рамках возбужденных уголовных процессов продолжается досудебное расследование, сообщила Госполиция.

2 октября сотрудники Следственного отдела Южнолатгальского участка Латгальского регионального управления Государственной полиции в ходе оперативных мероприятий в Даугавпилсе зафиксировали, как мужчина 1988 года рождения приобрел наркотики у женщины того же года рождения. В ходе санкционированного обыска по месту жительства женщины были изъяты 122 таблетки "Субутекса", содержащие психотропные вещества, а также 11 таблеток неизвестного происхождения. Назначены экспертизы для определения точного состава изъятых веществ.

Оба человека были задержаны в момент совершения преступления. Государственная полиция возбудила два уголовных процесса: один — по первой части статьи 253 Уголовного закона, второй — по второй части статьи 253.1, то есть за те же действия, совершённые группой лиц по предварительному сговору. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой, а также с пробационным надзором сроком до трёх лет.

А 29 сентября этого года в рамках ранее начатого уголовного процесса сотрудники Отдела по борьбе с организованной преступностью и тяжкими и серийными преступлениями Криминального управления Латгальского регионального управления Государственной полиции, реализуя оперативную информацию, задержали мужчину 1992 года рождения. Во время санкционированного обыска у него были найдены и изъяты 600 граммов амфетамина и 50 граммов метамфетамина.

В отношении мужчины возбужден уголовный процесс по первой части статьи 253 Уголовного закона — за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических или психотропных веществ без цели сбыта. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет, краткосрочного лишения свободы, пробационного надзора, общественных работ или денежного штрафа.

Сотрудники Латгальского регионального управления Государственной полиции продолжат активную и целенаправленную работу по борьбе с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, как и ранее.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

Читайте нас также:
#наркотики
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек
Изображение к статье: Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек
В Шкиротаве частный дом охватило пламя. Спасателям мешал «замурованный» в асфальт гидрант
Изображение к статье: В Шкиротаве частный дом охватило пламя. Спасателям мешал «замурованный» в асфальт гидрант
Продолжается суд против одного из самых известных лидеров оргпреступности в Латвии
Знаменитого валлийского певца и секс-маньяка убили сокамерники
Изображение к статье: Творчество мистера Уоткинса вызвало массовую популярность. Иконка видео
Изображение к статье: Камеры на телах полицейских зафиксировали убийство псов в Брунаве; виновному грозит 5 лет
Камеры на телах полицейских зафиксировали убийство псов в Брунаве; виновному грозит 5 лет 1 1149
Изображение к статье: Никто не хотел охранять: в тюрьмах Латвии сотни незаполненных вакансий
Никто не хотел охранять: в тюрьмах Латвии сотни незаполненных вакансий 1 631
Изображение к статье: Мужчина бросился в воду спасать тонущую жену на курорте Европы и не выжил
Мужчина бросился в воду спасать тонущую жену на курорте Европы и не выжил 1152
Изображение к статье: На время приезда английский фантов памятник Свободы спрячут за забором
На время приезда английский фантов памятник Свободы спрячут за забором 7 2458

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек
ЧП и криминал
Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек 4
Изображение к статье: На что обратить внимание при выборе унитаза?
Дом и сад
На что обратить внимание при выборе унитаза? 56
Изображение к статье: Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп
В мире
Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп 63
Изображение к статье: 6 правил размножения роз черенками осенью: садоводам на заметку
Дом и сад
6 правил размножения роз черенками осенью: садоводам на заметку 3
Изображение к статье: Ведьма Страны Восходящего Солнца, очень страшная. Иконка видео
Lifenews
Японцы изгоняют рогатых демонов и опасаются лживых енотов 32
Изображение к статье: Ученые раскрыли секрет сжигания жира с помощью зеленого чая
Еда и рецепты
Ученые раскрыли секрет сжигания жира с помощью зеленого чая 92
Изображение к статье: Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек
ЧП и криминал
Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек 4
Изображение к статье: На что обратить внимание при выборе унитаза?
Дом и сад
На что обратить внимание при выборе унитаза? 56
Изображение к статье: Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп
В мире
Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп 63

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео