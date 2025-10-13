В начале октября сотрудники Латгальского регионального управления Государственной полиции, реализуя оперативную информацию, провели санкционированные обыски в Даугавпилсе в рамках двух ранее начатых уголовных процессов. По подозрению в незаконном обороте наркотических веществ были задержаны двое мужчин и одна женщина. В рамках возбужденных уголовных процессов продолжается досудебное расследование, сообщила Госполиция.

2 октября сотрудники Следственного отдела Южнолатгальского участка Латгальского регионального управления Государственной полиции в ходе оперативных мероприятий в Даугавпилсе зафиксировали, как мужчина 1988 года рождения приобрел наркотики у женщины того же года рождения. В ходе санкционированного обыска по месту жительства женщины были изъяты 122 таблетки "Субутекса", содержащие психотропные вещества, а также 11 таблеток неизвестного происхождения. Назначены экспертизы для определения точного состава изъятых веществ.

Оба человека были задержаны в момент совершения преступления. Государственная полиция возбудила два уголовных процесса: один — по первой части статьи 253 Уголовного закона, второй — по второй части статьи 253.1, то есть за те же действия, совершённые группой лиц по предварительному сговору. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой, а также с пробационным надзором сроком до трёх лет.

А 29 сентября этого года в рамках ранее начатого уголовного процесса сотрудники Отдела по борьбе с организованной преступностью и тяжкими и серийными преступлениями Криминального управления Латгальского регионального управления Государственной полиции, реализуя оперативную информацию, задержали мужчину 1992 года рождения. Во время санкционированного обыска у него были найдены и изъяты 600 граммов амфетамина и 50 граммов метамфетамина.

В отношении мужчины возбужден уголовный процесс по первой части статьи 253 Уголовного закона — за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических или психотропных веществ без цели сбыта. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет, краткосрочного лишения свободы, пробационного надзора, общественных работ или денежного штрафа.

Сотрудники Латгальского регионального управления Государственной полиции продолжат активную и целенаправленную работу по борьбе с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, как и ранее.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.