Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Подкуп избирателей в Елгавском крае: СГБ передала дело прокуратуре 0 199

ЧП и криминал
Дата публикации: 13.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Подкуп избирателей в Елгавском крае: СГБ передала дело прокуратуре
ФОТО: LETA

Служба государственной безопасности (СГБ) 1 октября этого года предложила прокуратуре начать уголовное преследование в отношении гражданина Латвии за так называемый подкуп избирателей на муниципальных выборах, проходивших в этом году в одной из волостей Елгавского края.

Уголовный процесс против лица по подозрению в незаконном воздействии на выбор избирателей в день муниципальных выборов, 7 июня этого года, первоначально был начат Государственной полицией. Однако вскоре после этого СГБ в соответствии с компетенцией приняла расследование этого дела в своё производство.

В ходе расследования СГБ установила, что подозреваемый мужчина в одной из волостей Елгавского края подкупил несколько человек, чтобы они проголосовали за определённый список и кандидата в депутаты. Также он организованно доставил этих избирателей к избирательному участку на своём частном автомобиле.

Служба инкриминирует данному лицу преступление, указанное во второй части статьи 90 Уголовного закона, — вмешательство в свободное осуществление права граждан избирать депутатов.

В отношении подозреваемого применены меры пресечения: запрет на выезд из страны и обязанность сообщать о смене места жительства.

Служба напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет установлена в порядке, предусмотренном законом.

Читайте нас также:
#выборы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек
Изображение к статье: Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек
В Шкиротаве частный дом охватило пламя. Спасателям мешал «замурованный» в асфальт гидрант
Изображение к статье: В Шкиротаве частный дом охватило пламя. Спасателям мешал «замурованный» в асфальт гидрант
Продолжается суд против одного из самых известных лидеров оргпреступности в Латвии
Знаменитого валлийского певца и секс-маньяка убили сокамерники
Изображение к статье: Творчество мистера Уоткинса вызвало массовую популярность. Иконка видео
Изображение к статье: Камеры на телах полицейских зафиксировали убийство псов в Брунаве; виновному грозит 5 лет
Камеры на телах полицейских зафиксировали убийство псов в Брунаве; виновному грозит 5 лет 1 1151
Изображение к статье: Никто не хотел охранять: в тюрьмах Латвии сотни незаполненных вакансий
Никто не хотел охранять: в тюрьмах Латвии сотни незаполненных вакансий 1 631
Изображение к статье: Мужчина бросился в воду спасать тонущую жену на курорте Европы и не выжил
Мужчина бросился в воду спасать тонущую жену на курорте Европы и не выжил 1152
Изображение к статье: На время приезда английский фантов памятник Свободы спрячут за забором
На время приезда английский фантов памятник Свободы спрячут за забором 7 2458

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек
ЧП и криминал
Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек 4
Изображение к статье: На что обратить внимание при выборе унитаза?
Дом и сад
На что обратить внимание при выборе унитаза? 57
Изображение к статье: Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп
В мире
Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп 65
Изображение к статье: 6 правил размножения роз черенками осенью: садоводам на заметку
Дом и сад
6 правил размножения роз черенками осенью: садоводам на заметку 3
Изображение к статье: Ведьма Страны Восходящего Солнца, очень страшная. Иконка видео
Lifenews
Японцы изгоняют рогатых демонов и опасаются лживых енотов 32
Изображение к статье: Ученые раскрыли секрет сжигания жира с помощью зеленого чая
Еда и рецепты
Ученые раскрыли секрет сжигания жира с помощью зеленого чая 93
Изображение к статье: Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек
ЧП и криминал
Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек 4
Изображение к статье: На что обратить внимание при выборе унитаза?
Дом и сад
На что обратить внимание при выборе унитаза? 57
Изображение к статье: Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп
В мире
Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп 65

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео