Служба государственной безопасности (СГБ) 1 октября этого года предложила прокуратуре начать уголовное преследование в отношении гражданина Латвии за так называемый подкуп избирателей на муниципальных выборах, проходивших в этом году в одной из волостей Елгавского края.

Уголовный процесс против лица по подозрению в незаконном воздействии на выбор избирателей в день муниципальных выборов, 7 июня этого года, первоначально был начат Государственной полицией. Однако вскоре после этого СГБ в соответствии с компетенцией приняла расследование этого дела в своё производство.

В ходе расследования СГБ установила, что подозреваемый мужчина в одной из волостей Елгавского края подкупил несколько человек, чтобы они проголосовали за определённый список и кандидата в депутаты. Также он организованно доставил этих избирателей к избирательному участку на своём частном автомобиле.

Служба инкриминирует данному лицу преступление, указанное во второй части статьи 90 Уголовного закона, — вмешательство в свободное осуществление права граждан избирать депутатов.

В отношении подозреваемого применены меры пресечения: запрет на выезд из страны и обязанность сообщать о смене места жительства.

Служба напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет установлена в порядке, предусмотренном законом.