Предложенные Министерством сообщения поправки к Закону о дорожном движении, касающиеся более строгой проверки возраста, наличия водительского удостоверения и тестов на алкоголь или другие опьяняющие вещества при использовании транспортных средств совместного пользования, не решают вопрос проверки иностранных водительских удостоверений, говорится в письме председателя правления Латвийской торгово-промышленной палаты (ЛТПП) Яниса Эндзиньша в комиссию Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике, пишет ЛЕТА.

Как указывает Эндзиньш, в отсутствие единой базы данных проверка водительских удостоверений будет невозможна или станет несоразмерно дорогой для туристов, которые составляют значительную часть пользователей этих услуг.

Что касается тестов на реакцию, он отмечает, что наибольшие риски возникают в определённые дни недели и часы. Подобно тому, как Государственная полиция целенаправленно организует рейды в ночное время по выходным, ЛТПП предлагает применять тесты на реакцию только в периоды повышенного риска. Компромиссным решением могло бы стать проведение таких тестов в ночное время по пятницам и субботам — например, с полуночи до 6 утра. Это позволило бы более точно и эффективно устранять проблему в её корне, подчёркивается в письме.

По мнению ЛТПП, также следует оценить, как будут храниться и обрабатываться данные пользователей, полученные в результате тестов на реакцию. Существует риск, что эта информация, косвенно указывающая на состояние здоровья или уровень усталости человека, может быть использована не по назначению.

Кроме того, по мнению ЛТПП, большее внимание и ресурсы следует направить на информационные кампании по просвещению общества о рисках вождения в состоянии опьянения.

ЛТПП подчёркивает, что на государственном уровне уже введена строгая политика в отношении ограничения употребления алкоголя. Поскольку отрасль ранее выражала обеспокоенность по поводу целесообразности предложенного решения, было бы разумно сначала оценить влияние и результаты уже принятого регулирования, а затем решать, необходимо ли вводить дополнительные меры.

Как сообщалось, в ближайшее время Сейм в третьем чтении рассмотрит подготовленные Министерством сообщения поправки к Закону о дорожном движении, касающиеся усиленного контроля возраста, наличия водительских прав и проведения тестов на употребление алкоголя или других веществ при использовании транспорта совместного пользования.

Ранее сообщалось, что в четверг, 2 октября, Центр по защите прав потребителей (ЦЗПП) принял решение приостановить деятельность оператора шеринга Ride Mobility, предоставляющего в аренду «э-велосипеды». Это решение последовало после призыва мэра Риги Виестура Клейнбергса оценить деятельность компании — в связи с трагическим случаем, когда две девочки 2012 года рождения, передвигаясь на устройстве Ride Mobility, попали под поезд в Иманте и погибли.

В пятницу ЦЗПП сообщил, что к компании Ride Mobility будет применено административное взыскание за невыполнение требования центра приостановить деятельность.

ЦЗПП призвал всех потребителей, особенно молодёжь и их родителей, ответственно использовать транспортные средства совместного пользования, соблюдая правила услуг и законы. Центр также напомнил, что использование электросамокатов и других средств микромобильности без соответствующей подготовки и проверки возраста может представлять серьёзную опасность как для самих пользователей, так и для окружающих.