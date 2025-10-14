Этой осенью завершился первый пятилетний срок полномочий Рукса, который был продлён ещё на один срок — до 2030 года. По словам главы полиции, самым большим вызовом для него стала реорганизация работы ведомства.

По оценке Рукса, был вложен значительный труд в обеспечение полиции человеческими ресурсами, которых всё ещё остро не хватает, хотя в этом году наблюдаются положительные тенденции. Больше всего не хватает сотрудников в подразделениях реагирования и патрулирования, чтобы обеспечить более заметное присутствие полиции в обществе. Руководитель ГП отметил, что присутствие полиции оказывает значительное влияние, так как способствует снижению уровня преступности.

Сокращение насилия, в том числе против женщин и в семье, также является важным приоритетом в работе ГП. Рукс подчеркнул, что участие в так называемой Стамбульской конвенции обеспечивает юридическую основу для борьбы с насилием, а также доступ к различным финансовым фондам для реализации инициатив по снижению насилия.

Оценивая влияние нелегальной миграции на ситуацию с безопасностью, Рукс заявил, что «забота, конечно, необходима», но в целом он не видит серьёзных проблем. Представитель полиции отметил, что абсолютное большинство въехавших в Латвию сделали это легально, а нарушения чаще всего фиксируются из-за того, что люди впоследствии не оформили должным образом свои документы.