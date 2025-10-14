Baltijas balss logotype
Глава Госполиции назвал один из главных приоритетов структуры в ближайшие годы

ЧП и криминал
Дата публикации: 14.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Глава Госполиции назвал один из главных приоритетов структуры в ближайшие годы
ФОТО: LETA

Одним из главных приоритетов работы полиции в ближайшие годы по-прежнему будет укрепление человеческих ресурсов, заявил во вторник в интервью передаче LTV «Утренняя панорама» начальник Государственной полиции Арманд Рукс, пишет ЛЕТА.

Этой осенью завершился первый пятилетний срок полномочий Рукса, который был продлён ещё на один срок — до 2030 года. По словам главы полиции, самым большим вызовом для него стала реорганизация работы ведомства.

По оценке Рукса, был вложен значительный труд в обеспечение полиции человеческими ресурсами, которых всё ещё остро не хватает, хотя в этом году наблюдаются положительные тенденции. Больше всего не хватает сотрудников в подразделениях реагирования и патрулирования, чтобы обеспечить более заметное присутствие полиции в обществе. Руководитель ГП отметил, что присутствие полиции оказывает значительное влияние, так как способствует снижению уровня преступности.

Сокращение насилия, в том числе против женщин и в семье, также является важным приоритетом в работе ГП. Рукс подчеркнул, что участие в так называемой Стамбульской конвенции обеспечивает юридическую основу для борьбы с насилием, а также доступ к различным финансовым фондам для реализации инициатив по снижению насилия.

Оценивая влияние нелегальной миграции на ситуацию с безопасностью, Рукс заявил, что «забота, конечно, необходима», но в целом он не видит серьёзных проблем. Представитель полиции отметил, что абсолютное большинство въехавших в Латвию сделали это легально, а нарушения чаще всего фиксируются из-за того, что люди впоследствии не оформили должным образом свои документы.

(5)
  • Мп
    Мимо проходил
    14-го октября

    Пять раз за месяц вызывал полицию - нам под домом притыкают кучу иашин с украинскими номерами, на зеленую зону и просто как попало, чуть не поперек вьезда во двор. Ни одно создание в форме не то что не приехало - даже пешком не пришло. Ну и нахрен мне платить налоги на такую полицию?

  • A
    Aleks
    14-го октября

    Глава полиции маленького Тель Авива Руксман за Стамбульскую конвенцию?! При этом тех,кто непосредственно контактирует с различными правонарушителями днём с огнём не сыщешь -ссыкотно же...Лучше сидеть в кабинетике и получатт по 3-4 тыс.в месяц,а там хоть перестреляйте друг друга.Как ограбление-нет никого.Драка-нет никого . ,, Омега,,охраняет высших чинов государства круглосуточно,чтобы не дай бог кирпич на голову не упал?А он упадет....

  • А
    Андрей
    14-го октября

    "Рукс подчеркнул, что участие в так называемой Стамбульской конвенции обеспечивает юридическую основу для борьбы с насилием, а также доступ к различным финансовым фондам для реализации инициатив по снижению насилия."

    Т.е. он хочет сказать, что без Стамбульской - не находит основание для предотвращения насилия? Ну и "борьба с насилием" - тоже, по сути - насилие.

    Но главное, как мне видится, в другом: "доступ к различным финансовым фондам для реализации инициатив". Ну мы с друзьями так и подумали, что это всего лишь канал доступа к фондам. Вся эта разноцветная движуха. Есть даже мнение, что "Прогрессивные" - это хаб или общак различных внегосударственных образований, через который распределяются бабули... Но это гипотеза. И возможно, кто-то умный, уже собирает доказательную базу.

  • А
    Андрей
    14-го октября

    "обеспечение полиции человеческими ресурсами" Ну, все полицейские поняли, что они - просто ресурс. Потому и не идут в полицию. И дело не в том, что "снежинки". Дело в командной работе. Одно дело - коллектив профессионалов, экспертов (хоть и выстроенный в служебную иерархию). Другое дело, когда на тебя смотрят как на еду или ресурс.

  • Д
    Дед
    14-го октября

    Да-а! А я думал, что задача полиции следить за соблюдением законов. С таким настроением, полиция наработает и ждать от нее защиты населения от преступности ждать не приходится. Может этого Рукса уже пора сменить, хватит ему возле корыта греться?

Суд отклонил жалобу на решение министра внутренних дел о запрете выезда из Латвии
Изображение к статье: Суд отклонил жалобу на решение министра внутренних дел о запрете выезда из Латвии
В Румынии осужденный хакер взломал тюремную систему и сократил сроки сокамерникам
Изображение к статье: В Румынии осужденный хакер взломал тюремную систему и сократил сроки сокамерникам
Суд Латгалии вынес приговор за секс с подростками
Изображение к статье: Суд Латгалии вынес приговор за секс с подростками
За сутки предотвращены 77 попыток незаконно пересечь границу Латвии
Изображение к статье: За сутки предотвращены 77 попыток незаконно пересечь границу Латвии
Изображение к статье: А внешне все выглядит по-настоящему. Иконка видео
Американский умелец получил 8 лет тюрьмы за создание оружия на 3D-принтере 1 241
Изображение к статье: Пьяный водитель в Улброке пытался сбежать от полиции, но заехал в тупик и получил три уголовных дела
Пьяный водитель в Улброке пытался сбежать от полиции, но заехал в тупик и получил три уголовных дела 371
Изображение к статье: Полиция рассказала, как прошла ночь после футбольного матча Латвии и Англии в Риге
Полиция рассказала, как прошла ночь после футбольного матча Латвии и Англии в Риге 1398
Изображение к статье: Женщина чуть не лишила жизни себя и ребенка во время поездки на квадроцикле в Европе
Женщина чуть не лишила жизни себя и ребенка во время поездки на квадроцикле в Европе 2 495

Изображение к статье: Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле
Lifenews
Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле 62
Изображение к статье: Борцовский характер в деда. Иконка видео
Lifenews
Бориса Немцов-младший, проживающий в Эмиратах, в 6 лет завоевал престижный приз 1 38
Изображение к статье: Суд отклонил жалобу на решение министра внутренних дел о запрете выезда из Латвии
ЧП и криминал
Суд отклонил жалобу на решение министра внутренних дел о запрете выезда из Латвии 51
Изображение к статье: В Румынии осужденный хакер взломал тюремную систему и сократил сроки сокамерникам
ЧП и криминал
В Румынии осужденный хакер взломал тюремную систему и сократил сроки сокамерникам 57
Изображение к статье: Как «болят» психологические травмы: неприятная правда, которую должен знать каждый
Люблю!
Как «болят» психологические травмы: неприятная правда, которую должен знать каждый 84
Изображение к статье: Народ остановит приватизацию? Начался сбор подписей за поправку к Конституции
Политика
Народ остановит приватизацию? Начался сбор подписей за поправку к Конституции 43
Изображение к статье: Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле
Lifenews
Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле 62
Изображение к статье: Борцовский характер в деда. Иконка видео
Lifenews
Бориса Немцов-младший, проживающий в Эмиратах, в 6 лет завоевал престижный приз 1 38
Изображение к статье: Суд отклонил жалобу на решение министра внутренних дел о запрете выезда из Латвии
ЧП и криминал
Суд отклонил жалобу на решение министра внутренних дел о запрете выезда из Латвии 51

