Экономический суд во вторник в 14:00 продолжит рассмотрение уголовного дела в отношении девяти лиц, в том числе одного из самых известных лидеров организованной преступности в Латвии Юрия Спиридонова, сообщили агентству LETA в суде.

Как ранее сообщала прокуратура, не называя имён, прокурор передал в суд уголовное дело, в рамках которого гражданин Латвии, находясь в Испании, тайно руководил международной организованной преступной группой, занимавшейся незаконным выращиванием наркотических растений в больших масштабах и распространением этих наркотических веществ в странах Балтии и Скандинавии.

Организованная преступная группа, созданная четырьмя лицами, с начала 2020 года до осени 2024 года выращивала марихуану в помещении на территории Испании, после чего организовывала её транспортировку в Латвию и Норвегию с целью дальнейшей реализации. В преступную группу входили также граждане России и Молдовы, в отношении которых уголовные процессы начаты в других странах.

Из корыстных побуждений участники группы согласовали между собой обязанности и разделили роли с преступным умыслом – приобретать, хранить, перевозить и реализовывать наркотические вещества в больших объёмах.

Один из мужчин координировал деятельность группы, вёл учёт прибыли и распределял средства, полученные преступным путём, между участниками преступной группы.

Остальные, согласно распределению ролей, были ответственны за незаконное выращивание и контроль за марихуаной в Испании, её приобретение, хранение и транспортировку с целью дальнейшей реализации, пояснили в прокуратуре.

Одна из фигурирующих в деле персон также отвечала за учёт доставленной из Испании марихуаны и получение средств от её сбыта от неустановленных в ходе следствия лиц, занимавшихся незаконной реализацией наркотиков в Латвии и Норвегии. Эта же личность также координировала дальнейшее распределение доходов между членами преступной группы и отчитывалась перед её руководителем, сообщили в прокуратуре.

Организованная преступная группа также занималась легализацией наличных средств с целью сокрытия и маскировки истинного происхождения, местонахождения и размещения финансовых ресурсов, осознавая, что эти средства получены преступным путём.

Руководитель преступной группы, привлекая своих родственников, пытался легализовать не менее 70 000 евро. Его мать, отец и жена регулярно вносили наличные деньги на свои банковские счета в Латвии, таким образом отмывая крупные суммы, полученные преступным путём, сообщила прокуратура.

Между тем другая участница группы перевела на свои счета не менее 19 695 евро преступных средств, а приближённое к ней лицо — не менее 10 050 евро.

Обе эти персоны совместно пытались легализовать не менее 31 788 евро, переведя их в другую форму — купив недвижимость в Риге и регулярно совершая банковские переводы в счёт погашения кредита за неё. На денежные средства, недвижимость и другие материальные ценности, принадлежащие фигурантам дела, наложен арест, указали в прокуратуре.

Кроме того, руководитель группы без соответствующего разрешения приобрёл и хранил в своём месте жительства в Латвии огнестрельное оружие и боеприпасы.

Всего в рамках уголовного процесса обвинения предъявлены девяти лицам, четырём из которых в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу.

Благодаря успешному международному сотрудничеству с Испанией как в части получения доказательств, так и задержания подозреваемых, трое обвиняемых были арестованы в Испании и выданы Латвии.

В связи с данной преступной организованной группой Управление по борьбе с тяжкими и серийными преступлениями Главного управления криминальной полиции продолжает досудебное расследование в ещё одном выделенном деле, по которому ожидается информация из-за рубежа о деятельности преступной группы.

Как сообщалось ранее, 10 сентября 2024 года Государственная полиция при широкой международной поддержке и оперативном обмене информацией при участии Европола и Eurojust задержала Спиридонова и нескольких членов его организованной группы.

При содействии Национальной полиции Испании обыски были проведены также в Льорет-де-Маре и Валенсии.

В рамках уголовного дела принято решение об аресте имущества: 10 объектов недвижимости на общую сумму около 500 000 евро, движимого имущества на 33 000 евро, а также наличных средств на сумму около 100 000 евро.

По данным, ранее предоставленным полицией, Спиридонов был известен своим роскошным образом жизни и частыми поездками за границу, несмотря на отсутствие легальных источников дохода.

Чтобы избежать задержания, он ежедневно передвигался в специально оборудованном транспортном средстве в сопровождении трёх вооружённых телохранителей, демонстрируя доступ к высоким мерам безопасности, отметили сотрудники правоохранительных органов.

В ходе обысков были изъяты более 110 000 евро наличными, два огнестрельных оружия, 95 патронов, четыре страйкбольные ручные гранаты, два бронежилета, 13 килограммов марихуаны, поддельные удостоверения личности, четыре автомобиля, криптовалютные кошельки, а также часы класса «люкс».

Передача Nekā personīga (TV3) ранее сообщала, что в криминальных кругах Спиридонова называли «Дед», подчёркивая его авторитет и опыт. Также известно, что он попадал в поле зрения латвийской полиции и раньше — как участник группировки угонщиков автомобилей, возглавляемой криминальным авторитетом Зурабом Шамугия, известным как Ада.

Тем временем, испанские СМИ сообщили, что один из задержанных, получивший прозвище «Шайба» из-за своего хоккейного прошлого, был ответственным за координацию производства наркотиков и организацию сети контактов с местными поставщиками. Также под стражу взята личность по прозвищу «Вирус», отвечавшая за меры контрнаблюдения в складах и транспортных средствах, а также GPS-контроль за партиями наркотиков.

Испанские СМИ также сообщают, что центр деятельности возглавляемой Спиридоновым преступной организации находился в Жироне, откуда в течение многих лет осуществлялась перевозка крупных партий наркотиков, что сделало её одним из главных поставщиков как для стран Балтии, так и для Скандинавии. Это подтвердили и латвийские правоохранители.