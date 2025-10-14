Baltijas balss logotype
Продолжается суд против одного из самых известных лидеров оргпреступности в Латвии

ЧП и криминал
Дата публикации: 14.10.2025
BB.LV
ФОТО: Youtube

Экономический суд во вторник в 14:00 продолжит рассмотрение уголовного дела в отношении девяти лиц, в том числе одного из самых известных лидеров организованной преступности в Латвии Юрия Спиридонова, сообщили агентству LETA в суде.

Как ранее сообщала прокуратура, не называя имён, прокурор передал в суд уголовное дело, в рамках которого гражданин Латвии, находясь в Испании, тайно руководил международной организованной преступной группой, занимавшейся незаконным выращиванием наркотических растений в больших масштабах и распространением этих наркотических веществ в странах Балтии и Скандинавии.

Организованная преступная группа, созданная четырьмя лицами, с начала 2020 года до осени 2024 года выращивала марихуану в помещении на территории Испании, после чего организовывала её транспортировку в Латвию и Норвегию с целью дальнейшей реализации. В преступную группу входили также граждане России и Молдовы, в отношении которых уголовные процессы начаты в других странах.

Из корыстных побуждений участники группы согласовали между собой обязанности и разделили роли с преступным умыслом – приобретать, хранить, перевозить и реализовывать наркотические вещества в больших объёмах.

Один из мужчин координировал деятельность группы, вёл учёт прибыли и распределял средства, полученные преступным путём, между участниками преступной группы.

Остальные, согласно распределению ролей, были ответственны за незаконное выращивание и контроль за марихуаной в Испании, её приобретение, хранение и транспортировку с целью дальнейшей реализации, пояснили в прокуратуре.

Одна из фигурирующих в деле персон также отвечала за учёт доставленной из Испании марихуаны и получение средств от её сбыта от неустановленных в ходе следствия лиц, занимавшихся незаконной реализацией наркотиков в Латвии и Норвегии. Эта же личность также координировала дальнейшее распределение доходов между членами преступной группы и отчитывалась перед её руководителем, сообщили в прокуратуре.

Организованная преступная группа также занималась легализацией наличных средств с целью сокрытия и маскировки истинного происхождения, местонахождения и размещения финансовых ресурсов, осознавая, что эти средства получены преступным путём.

Руководитель преступной группы, привлекая своих родственников, пытался легализовать не менее 70 000 евро. Его мать, отец и жена регулярно вносили наличные деньги на свои банковские счета в Латвии, таким образом отмывая крупные суммы, полученные преступным путём, сообщила прокуратура.

Между тем другая участница группы перевела на свои счета не менее 19 695 евро преступных средств, а приближённое к ней лицо — не менее 10 050 евро.

Обе эти персоны совместно пытались легализовать не менее 31 788 евро, переведя их в другую форму — купив недвижимость в Риге и регулярно совершая банковские переводы в счёт погашения кредита за неё. На денежные средства, недвижимость и другие материальные ценности, принадлежащие фигурантам дела, наложен арест, указали в прокуратуре.

Кроме того, руководитель группы без соответствующего разрешения приобрёл и хранил в своём месте жительства в Латвии огнестрельное оружие и боеприпасы.

Всего в рамках уголовного процесса обвинения предъявлены девяти лицам, четырём из которых в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу.

Благодаря успешному международному сотрудничеству с Испанией как в части получения доказательств, так и задержания подозреваемых, трое обвиняемых были арестованы в Испании и выданы Латвии.

В связи с данной преступной организованной группой Управление по борьбе с тяжкими и серийными преступлениями Главного управления криминальной полиции продолжает досудебное расследование в ещё одном выделенном деле, по которому ожидается информация из-за рубежа о деятельности преступной группы.

Как сообщалось ранее, 10 сентября 2024 года Государственная полиция при широкой международной поддержке и оперативном обмене информацией при участии Европола и Eurojust задержала Спиридонова и нескольких членов его организованной группы.

При содействии Национальной полиции Испании обыски были проведены также в Льорет-де-Маре и Валенсии.

В рамках уголовного дела принято решение об аресте имущества: 10 объектов недвижимости на общую сумму около 500 000 евро, движимого имущества на 33 000 евро, а также наличных средств на сумму около 100 000 евро.

По данным, ранее предоставленным полицией, Спиридонов был известен своим роскошным образом жизни и частыми поездками за границу, несмотря на отсутствие легальных источников дохода.

Чтобы избежать задержания, он ежедневно передвигался в специально оборудованном транспортном средстве в сопровождении трёх вооружённых телохранителей, демонстрируя доступ к высоким мерам безопасности, отметили сотрудники правоохранительных органов.

В ходе обысков были изъяты более 110 000 евро наличными, два огнестрельных оружия, 95 патронов, четыре страйкбольные ручные гранаты, два бронежилета, 13 килограммов марихуаны, поддельные удостоверения личности, четыре автомобиля, криптовалютные кошельки, а также часы класса «люкс».

Передача Nekā personīga (TV3) ранее сообщала, что в криминальных кругах Спиридонова называли «Дед», подчёркивая его авторитет и опыт. Также известно, что он попадал в поле зрения латвийской полиции и раньше — как участник группировки угонщиков автомобилей, возглавляемой криминальным авторитетом Зурабом Шамугия, известным как Ада.

Тем временем, испанские СМИ сообщили, что один из задержанных, получивший прозвище «Шайба» из-за своего хоккейного прошлого, был ответственным за координацию производства наркотиков и организацию сети контактов с местными поставщиками. Также под стражу взята личность по прозвищу «Вирус», отвечавшая за меры контрнаблюдения в складах и транспортных средствах, а также GPS-контроль за партиями наркотиков.

Испанские СМИ также сообщают, что центр деятельности возглавляемой Спиридоновым преступной организации находился в Жироне, откуда в течение многих лет осуществлялась перевозка крупных партий наркотиков, что сделало её одним из главных поставщиков как для стран Балтии, так и для Скандинавии. Это подтвердили и латвийские правоохранители.

(5)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    14-го октября

    Люди хоть как, но работали, но суммы их доходов в месяц совсем не впечатляют. Вот например можно вообще ничего не делать, палец о палец не ударить и получать пенсию в месяц в 42 000 евро!

    49
    3
  • lo gos
    lo gos
    14-го октября

    ха, Карыньш и то больше на самолётах налетал, и ничего, никто его не посадил.

    62
    2
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    14-го октября

    Международная преступная группировка пыталась легализовать 70к, опаснейшие типы, практические новая Комиссия, шум не утихает года. Простой парень Кариньш налетал левых чартерных рейсов на миллион, просто чтобы красиво жить, без госнадобности, и все тихо, никто не ответил и не сел в тюрьму за растрату бюджетных средств. Какое-то странное чувство возникает когда об этом задумываешься.

    66
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    14-го октября

    Смешные суммы. В рижской думе на покосе травы больше воруют.

    65
    2
  • Е
    Ехидный
    14-го октября

    какие-то совсем смешные суммы они пытались отмывать для международной преступной групировки !!!!

    53
    2
