Женщина чуть не лишила жизни себя и ребенка во время поездки на квадроцикле в Европе

ЧП и криминал
Дата публикации: 14.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Женщина чуть не лишила жизни себя и ребенка во время поездки на квадроцикле в Европе
ФОТО: Pexels

Женщина угодила в ДТП с ребенком во время поездки на квадроцикле в Испании.

Путешествующая по Европе с семьей туристка угодила в ДТП во время поездки и едва не лишила себя и своего ребенка жизни. Об этом сообщило издание Cronica Balear (CB).

13 октября семья из четырех человек на двух квадроциклах направлялась в сторону бухты Кала-Пи на Майорке, Испания. За рулем одного транспортного средства находился мужчина, перевозивший сына, на водительском месте другого — женщина, пассажиром которой также был несовершеннолетний ребенок. Во время поворота иностранка потеряла управление и перевернулась.

Прибывшие на место происшествия медики оказали помощь пострадавшему мальчику на месте, он отделался легкими ушибами. При этом туристку со множественными травмами госпитализировали. Департамент дорожного движения выясняет причины аварии.

Оставить комментарий

(2)
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    15-го октября

    Наверняка россиянка была, больше чем уверен!

    0
    0
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    15-го октября

    Нля, квадроциклы это убийственная хрень. Многократно опасней мотоцикла. Квадрики легко переворачиваются даже на небольших склонах и давят собой ездока.

    5
    2

