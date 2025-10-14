Женщина угодила в ДТП с ребенком во время поездки на квадроцикле в Испании.

Путешествующая по Европе с семьей туристка угодила в ДТП во время поездки и едва не лишила себя и своего ребенка жизни. Об этом сообщило издание Cronica Balear (CB).

13 октября семья из четырех человек на двух квадроциклах направлялась в сторону бухты Кала-Пи на Майорке, Испания. За рулем одного транспортного средства находился мужчина, перевозивший сына, на водительском месте другого — женщина, пассажиром которой также был несовершеннолетний ребенок. Во время поворота иностранка потеряла управление и перевернулась.

Прибывшие на место происшествия медики оказали помощь пострадавшему мальчику на месте, он отделался легкими ушибами. При этом туристку со множественными травмами госпитализировали. Департамент дорожного движения выясняет причины аварии.