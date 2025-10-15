Ночь после матча отборочного турнира чемпионата мира между мужскими сборными Латвии и Англии по футболу в Риге прошла для правоохранителей относительно спокойно — болельщиков на улицах было довольно много, однако общественный порядок они не нарушали, сообщил в интервью Латвийскому радио заместитель начальника Рижского регионального управления и руководитель Главного управления общественной безопасности Янис Барздайнис, пишет ЛЕТА.

По его словам, в прошедшую ночь в Риге не было зафиксировано серьёзных инцидентов с участием английских футбольных фанатов. Зарегистрированы лишь отдельные случаи, связанные с чрезмерным употреблением алкоголя, однако они были незначительными, добавил представитель полиции.

Он отметил, что в последние дни Государственная полиция для обеспечения порядка в связи с важным футбольным матчем тесно сотрудничала с коллегами из Англии и Рижской муниципальной полицией. Осуществлялся мониторинг как на улицах столицы, так и в интернете.

"Могу признать, что эти футбольные праздники прошли без серьёзных происшествий", — подытожил Барздайнис, добавив, что полиция тщательно готовилась к данному мероприятию, учитывая предыдущий опыт с болельщиками из Нидерландов и Греции.

Основное внимание уделялось тактике и методике работы с английскими фанатами, однако некоторым отдельным лицам пришлось уделить повышенное внимание, не скрывал представитель полиции.

Как уже сообщалось, мужская сборная Латвии по футболу во вторник потерпела сокрушительное поражение в Риге в матче квалификации чемпионата мира 2026 года против сборной Англии, которая обеспечила себе участие в финальном турнире.

Полиция заранее готовилась к обеспечению порядка во время пребывания английских болельщиков в Риге.