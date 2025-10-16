Латвийские таможенники обнаружили контрабандные сигареты в коробках с луком. Нелегальный груз обнаружен в 2 грузовиках при таможенном контроле на границе Латвии с Россией.

1 октября 2025 года на пост таможенного контроля «Терехово» с российской стороны въехал грузовой автомобиль, зарегистрированный в Литве, с помощью которого перевозился груз свежего лука.

Грузовик отправили на проверку с помощью рентгеновского оборудования для контроля груза. Проанализировав снимки, полученные в результате сканирования, таможенный эксперт заподозрил, что в грузе, в ящиках для лука, спрятаны сигареты.

Был приглашен кинолог со служебной собакой, и контрабанду нашли. Таможенники обнаружили, что коробки имели в нижней части двойной отсек.

В общей сложности в коробках с луком было найдено 1 826 920 сигарет, или 91 346 пачек марок "Oris", "Cavallo", "Korona", "Queen" и "Dove". Часть из них была акцизными марками Беларуси, часть с российскими, или вообще без марок.

4 октября аналогичный груз был задержан в Гребнево. В грузовике, который въехал в Латвию с российской стороны также были обнаружены двойные коробки, в которых прятали сигареты.

В последнем случае было изъято 1 808 200 сигарет или 90 410 пачек сигарет различных марок – «Oris», «NZ», «Queen», «Dove», «Minsk».

В обоих случаях в Департаменте налоговой и таможенной полиции СГД было возбуждено уголовное производство по установленному преступлению по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 190-й Уголовного закона за контрабанду в крупных размерах.