Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Что у тебя против русских?» В Швейцарии гражданин Латвии прямо в поезде «напал» на семью из Украины 20 4097

ЧП и криминал
Дата публикации: 17.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Что у тебя против русских?» В Швейцарии гражданин Латвии прямо в поезде «напал» на семью из Украины
ФОТО: Instagram

Швейцарская полиция начала расследование инцидента в поезде, в ходе которого, как установили СМИ, латвийский гражданин Александр Вабик на русском языке угрожал семье, разговаривавшей на украинском, пишет LETA со ссылкой на EUROMAIDAN и OBOZREVATEL.

Украинка Елена Дудник опубликовала в Instagram видео, на котором видно, как мужчина в поезде на русском языке обращается к ней и её мужу с угрозами физически расправиться.

Другие пользователи сети опознали в угрожавшем 42‑летнего латвийского гражданина Вабика, который в своих профилях в социальных сетях указывает, что когда‑то учился в Риге в Золитудской гимназии и сейчас живёт в Цюрихе, Швейцария.

Конфликт произошёл 13 октября в поезде в Швейцарии на маршруте Интерлакен — Шпиц.

Дудник путешествовала вместе с мужем и годовалым с сыном (год и десять месяцев). Они разговаривали на украинском, когда сидевший рядом пассажир начал кричать по‑русски, угрожая расправой.

«Выйди из вагона, пока твой ребёнок не получил увечья, — кричал Вабикс. - Что у тебя против русских? Мы вас убьём до конца. Я швейцарец, и мне ничего не будет, а вы увидите».

Вабик выхватил у Дудник телефон из рук. Муж женщины оттолкнул Вабика.

«Затем последовали физическое насилие, драка и вызов полиции», — пишет Дудник на Facebook.

Полиция кантона Берн в интервью швейцарскому изданию 20 Minuten подтвердила, что такой инцидент имел место.

По данным полиции, ведётся расследование.

После того как видео инцидента было опубликовано в интернете, несколько человек подтвердили, что в Швейцарии сталкивались с агрессивным поведением от мужчины, угрожавшего в поезде, — сообщила Дудник украинскому изданию Hromadske.

В основном это женщины с детьми, которые сообщали об угрозах насилия, отметила Дудник.

"Хочу, чтобы эта ситуация набрала огласку. Буду рассчитывать на швейцарскую полицию и власть, ведь на месте нашей семьи может быть каждая следующая украинская семья. Более того, страшно просто представить, если в такой ситуации будут только дети или женщины с детьми, которые вынужденно приезжают в другие страны в условиях войны без своих защитников!" — пишет Дудник на своей странице в Instagram, где кроме одного видео, больше нет никаких записей.

Пресс‑секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в соцсети X охарактеризовал видео как ужасающий.

Украина призывает швейцарские власти провести расследование и привлечь виновных к ответственности, заявил Тихий.

Видео инцидента вызвало широкий резонанс и среди пользователей латвийских социальных сетей.

На платформе X многие призывают привлечь к делу представителей латвийской власти.

Вице‑мэр Риги Эдгар Ратниекс (Нацобъединение), ответив на просьбу пользователя X обратить внимание на это дело, написал: «Спасибо, уже информировал Службу государственной безопасности».

В Службе государственной безопасности (СГБ) агентству LETA подтвердили, что заявления этого человека попали в поле зрения СГБ. Учитывая, что дело в настоящее время расследует швейцарская полиция, Служба не предоставляет дальнейших комментариев.

Читайте нас также:
#война рф и украины
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
11
2
0
0
0
6

Оставить комментарий

(20)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    17-го октября

    Каждому своё, кто - то "неньку захищает", а кто - то по Швейцариям раскатывает.

    3
    0
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    17-го октября

    Похyй. Галактический трипер на всех их.

    10
    3
  • С
    Сарказм
    Волченька Просто Волченька!
    17-го октября

    Инетерсно все-таки искусственный интелехт тут работает. Иногда изгаляешься, чтоб вполне цензурные слова поменять из-за сочетания букв, который ему не нравится (хрестоматийное: производные от слова "ждать", где в середину корня предательски прокрадывается биква "И"), звездочки, там, на худой конец ставишь, многоточия..., а тут откровенный мат и ничего, все пролезает, никакого нарушения правил комментирования. Прикольно

    4
    6
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    17-го октября

    Какой тут ии на фильтре? Охлонь. Простейший стоплист на слова. Ничего смыслово и логическими фразами не анализируется. И тут не откровенный мат. А изящное подмена написания (даже если и выглядит как монолитное) . Гротескности выражения распологает событие.

    3
    2
  • З
    Злой
    17-го октября

    А в сети гуляет версия что украинец первый начал, но версия эта неудобна.

    53
    8
  • С
    Сарказм
    Злой
    17-го октября

    Дурачок, во первых он-таки швейцарец (белорусского происхождения), во вторых по видео вполне очевидно, кто быкует, кидает пальцы, предъявы, матерится во все горло (напомню, при женщине и ребенке), угрожает, в том числе и покалечить ребенка и т.д., а кто пытается погасить конфликт, не отвечает даже на явные оскорбления. Так что не неси пургу, здесь еще один фирменный приемчик русскомирцев: "я напал, но виновата жертва" не прокатит.

    9
    27
  • З
    Злой
    Злой
    17-го октября

    Проедь на нашем общественном транспорте хоть раз, там мат и обзывания при детях и женщинах обычное явление, если бы этот каждый случай так пиарили, то тюрем во всём мире не хватит, но здесь, украинцы, это, как модно сейчас говорить- другое, тут конечно раздают, особо внимательные за спиной это человека на ролике увидят Путина и Лукашенко, которые поглядывают через плечо.

    21
    7
  • С
    Сарказм
    Злой
    17-го октября

    А, т.е. версию про "а он первый начал" мы уже забыли, теперь переключились на версию "ачетакого, все так делают". Вы все такие предсказуемые...Давай ты мне расскажешь, что у нас каждый день дерутся в автобусах, не лепи горбатого. И уж тем более когда это делают по мотивам национальности. К тому же у нас все же не Швейцария, такие говоруны быстро натыкаются на кого-нибудь кто не поленится засунуть его бойкий язычок ему же в задницу и скажет, что так и было, так что у таких понторезов у нас выживаемость плохая. К тому же они в 99% случаев трусливы и кидают пальцы только когда уверены, что в ответ не прилетит. Что обычно и происходит в цивилизованном мире, где люди теряются от подобной немотивированной и дикой агрессии, отвыкли они от такого. Вот зверьки и начинают чувствовать себя неприкасаемыми богами, быкуют и путают свободу со вседозволенностью. Если б полиция вместо того, чтоб расследование открывать, завела б его в участок и акуратно отходила бы дубинками - этот кекс и извинился бы публично, и заткнулся бы очень надолго, и за базаром стал бы впредь очень следить.

    9
    9
  • З
    Злой
    Злой
    17-го октября

    Ни его не забыл, в сети есть информация что украинцы первые его зацепили, почему я должен верить только твоей версии, потому что она прозападная только?

    20
    4
  • С
    Сарказм
    Злой
    17-го октября

    О, а вот это мое самое любимое, когда 2 в общем-то взаимоисключающиие версии начинают перемешивать и доставать по очереди. То трупы несвежие, то диспетчер Карлос зуб давал...Аха ну да ну да. Едет такая себе семейная пара интеллигентного вида с младенцем и вдруг как давай цеплять (интересно как? путина с днюхой поздравлять? или "Слава Украине" вопить?) какого-то горластого мутного шибздика с початой банкой пива на столике и без проблеска разума в свинячих глазках... Расскажи эту сказочку кому другому.

    2
    9
  • AK
    Aleksandras Kartasovas
    17-го октября

    Этот урод не швейцар, а латыш по имени Александр Вабик. Власти Латвии должны принять что нибудь против этого нелюдя, потому что он опозорил Латвию на международном уровне!

    7
    28
  • С
    Сарказм
    17-го октября

    Вообще сомнительно, чтобы данное существо реально швейцарское гражданство имело, швейцарцы к нему (гражданству) очень трепетно относятся, всякой шали просто так его не раздают (даже по браку), там многоступенчатый процесс и надо быть очень состоятельным или очень заслуженным человеком, чтобы его получить, так что скорее всего у него разрешение на пребывание какого-то вида. Которое можно и аннулировать... зачем им такой грязный зверек в их чистых Альпах, пускай ...дует в окоп куда-нить под Покровск штурмовать, там и поглядим, какой он витязь, когда за ним добрый дрон прилетит. Это тебе не в добропорядочной Швейцарии семьи комарить и детям угрожать. Кстати, в других источниках написано, что это чудо с буквой м в конце концов чуток выхватило люей, заскулило, принялось вымогать деньги за то, чтобы не настучать в полицию, а потом-таки настучал, так что теперь семье угрожает штраф за то, что они немного его помяли. Русскоирец вульгарис во всей красе: куражиться и наглеть, пока не получает отпор и забиваться под плинтус с писком "хлиганы-русофобы зрения лишают" после того, как его заслужено отмохают.

    9
    28
  • Л
    Латтоптун
    Сарказм
    17-го октября

    Кто Белорус по- происхождение? По- моему вы запутались. Желаю быстрее распутаться.

    2
    1
  • С
    Сарказм
    Сарказм
    17-го октября

    Матчасть подучите, прежде чем вставлять свои малоценные мысли: "По словам женщины, они возвращалась домой, когда неизвестный, сидящий рядом с ними, начал кричать, угрожать и провоцировать драку. Ее муж - гражданин Швейцарии белорусского происхождения - говорит по-украински, поэтому сразу понял, что агрессор так стал себя вести из-за того, что муж с женой говорили друг с другом на украинском языке."

    4
    12
  • А
    Алекс
    17-го октября

    Депортировать любителя русского мира из Швейцарии в рашу.Пусть там ощутит всю прелести рашистской жизни

    11
    46
  • Л
    Латтоптун
    Алекс
    17-го октября

    Лучше Тарасика, в окопы, пусть там путешествует...

    41
    5
  • Л
    Латтоптун
    17-го октября

    ...."путешествовала, вместе с мужем"....А чего её муж путешествует? У него , на родине война, а он путешествует...Много их таких сейчас путешествуют....

    85
    10
  • С
    Сарказм
    Латтоптун
    17-го октября

    Он, кстати, беларус по происхождению и таки да имеет швейцарский паспорт. Так что не по адресу переживаете

    13
    16
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    17-го октября

    Ай да, латвиец! Вот сукин сын!!

    28
    5
  • EB
    Emigrants Berzins
    17-го октября

    Этот мусье Вабик — полнейший и законченный кретин.

    14
    37
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

22-летняя Грета Тунберг рассказала Aftonbladet о пытках в Израиле
Изображение к статье: Позврослевшая активистка прошла через самое жестокое испытание. Иконка видео
Министерство образования проверит директора школы, из которой уволилось 20 учителей
Изображение к статье: Министерство образования проверит директора школы, из которой уволилось 20 учителей
Внезапно: знаменитый светский фотограф Бородулин обвинен в домогательствах
Изображение к статье: Многие фото знаменитостей уже стали классикой. Иконка видео
Ваше бесчестие: высокопоставленный судья РФ устроил в своих отелях бордель с малолетками
Изображение к статье: Господин Момотов уронил репутацию ниже плинтуса. Иконка видео
Изображение к статье: Хранил миллион евро в банках Латвии: кроме денег гражданин России может потерять и свободу
Хранил миллион евро в банках Латвии: кроме денег гражданин России может потерять и свободу 3068
Изображение к статье: Гражданин Молдовы приговорен в Риге к суровому наказанию за демонстрацию своего обнаженного тела детям
Гражданин Молдовы приговорен в Риге к суровому наказанию за демонстрацию своего обнаженного тела детям 334
Иконка видео
50 млн аккаунтов, 5 млн евро ущерба: в Латвии ликвидировали крупную IT-инфраструктуру для онлайн-мошенничества 2 4172
Изображение к статье: Вердикт суда: виновен. Иконка видео
70-летний экс-президент Франции Саркози отсидит 5 лет в камере на 9 квадратных метров 421

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше
Дом и сад
Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше 0
Изображение к статье: Сколько можно!? В Латвии снова повысили цены на топливо
Наша Латвия
Сколько можно!? В Латвии снова повысили цены на топливо 50
Изображение к статье: Учёные сравнили одержимость собак игрушками с человеческой зависимостью
В мире животных
Учёные сравнили одержимость собак игрушками с человеческой зависимостью 4
Изображение к статье: Как солнечные панели превращают свет в электричество
Дом и сад
Как солнечные панели превращают свет в электричество 23
Изображение к статье: Эта веселая семейка создавала горячие новости. Иконка видео
Lifenews
Спустя три года после развода Ким Кардашьян открыла страшную тайну Канье Уэста 76
Изображение к статье: Как приготовить правильный и полезный гранатовый чай
Еда и рецепты
Как приготовить правильный и полезный гранатовый чай 32
Изображение к статье: Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше
Дом и сад
Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше 0
Изображение к статье: Сколько можно!? В Латвии снова повысили цены на топливо
Наша Латвия
Сколько можно!? В Латвии снова повысили цены на топливо 50
Изображение к статье: Учёные сравнили одержимость собак игрушками с человеческой зависимостью
В мире животных
Учёные сравнили одержимость собак игрушками с человеческой зависимостью 4

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео