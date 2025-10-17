Швейцарская полиция начала расследование инцидента в поезде, в ходе которого, как установили СМИ, латвийский гражданин Александр Вабик на русском языке угрожал семье, разговаривавшей на украинском, пишет LETA со ссылкой на EUROMAIDAN и OBOZREVATEL.

Украинка Елена Дудник опубликовала в Instagram видео, на котором видно, как мужчина в поезде на русском языке обращается к ней и её мужу с угрозами физически расправиться.

Другие пользователи сети опознали в угрожавшем 42‑летнего латвийского гражданина Вабика, который в своих профилях в социальных сетях указывает, что когда‑то учился в Риге в Золитудской гимназии и сейчас живёт в Цюрихе, Швейцария.

Конфликт произошёл 13 октября в поезде в Швейцарии на маршруте Интерлакен — Шпиц.

Дудник путешествовала вместе с мужем и годовалым с сыном (год и десять месяцев). Они разговаривали на украинском, когда сидевший рядом пассажир начал кричать по‑русски, угрожая расправой.

«Выйди из вагона, пока твой ребёнок не получил увечья, — кричал Вабикс. - Что у тебя против русских? Мы вас убьём до конца. Я швейцарец, и мне ничего не будет, а вы увидите».

Вабик выхватил у Дудник телефон из рук. Муж женщины оттолкнул Вабика.

«Затем последовали физическое насилие, драка и вызов полиции», — пишет Дудник на Facebook.

Полиция кантона Берн в интервью швейцарскому изданию 20 Minuten подтвердила, что такой инцидент имел место.

По данным полиции, ведётся расследование.

После того как видео инцидента было опубликовано в интернете, несколько человек подтвердили, что в Швейцарии сталкивались с агрессивным поведением от мужчины, угрожавшего в поезде, — сообщила Дудник украинскому изданию Hromadske.

В основном это женщины с детьми, которые сообщали об угрозах насилия, отметила Дудник.

"Хочу, чтобы эта ситуация набрала огласку. Буду рассчитывать на швейцарскую полицию и власть, ведь на месте нашей семьи может быть каждая следующая украинская семья. Более того, страшно просто представить, если в такой ситуации будут только дети или женщины с детьми, которые вынужденно приезжают в другие страны в условиях войны без своих защитников!" — пишет Дудник на своей странице в Instagram, где кроме одного видео, больше нет никаких записей.

Пресс‑секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в соцсети X охарактеризовал видео как ужасающий.

Украина призывает швейцарские власти провести расследование и привлечь виновных к ответственности, заявил Тихий.

Видео инцидента вызвало широкий резонанс и среди пользователей латвийских социальных сетей.

На платформе X многие призывают привлечь к делу представителей латвийской власти.

Вице‑мэр Риги Эдгар Ратниекс (Нацобъединение), ответив на просьбу пользователя X обратить внимание на это дело, написал: «Спасибо, уже информировал Службу государственной безопасности».

В Службе государственной безопасности (СГБ) агентству LETA подтвердили, что заявления этого человека попали в поле зрения СГБ. Учитывая, что дело в настоящее время расследует швейцарская полиция, Служба не предоставляет дальнейших комментариев.