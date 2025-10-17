Несовершеннолетние привлекались к занятию проституцией в сети отелей «Мартон», которые фигурируют в деле бывшего судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова. Об этом сообщил прокурор.

«Прошу приобщить постановления о возбуждении уголовных дел, а также приговоры по организации проституции в сети отелей «Мартон» в Нижнем Новгороде, Волгограде и Калининграде. Среди причастных к занятиям проституцией также были выявлены и несовершеннолетние», — сказал прокурор.

Виктор Момотов — председатель Совета судей России, до 26 сентября 2025 года был судьей и членом президиума Верховного суда России. В сентябре 2025 года Генпрокуратура подала иск об изъятии у Момотова и связанных с ним лиц около 100 объектов недвижимости.

Виктор Викторович Момотов родился 30 мая 1961 года в поселке Гирей в Краснодарском крае. После школы учился в Краснодарском техникуме электронного приборостроения, который окончил в 1980 году. С 1980 по 1983 год проходил службу на флоте в Севастополе. Момотов служил на противолодочном корабле «Азов».

В 1983 году поступил в Кубанский государственный университет на юридический факультет. Окончил его в 1988 году с отличием.

Аспирантуру Момотов проходил в Харьковском юридическом институте. В 1997 году он защитил диссертацию на соискание звания кандидата юридических наук по теме «Берестяные грамоты — источник познания русского права XI—XV вв.». В 1999 году стал автором работы «Формирование семьи и брака в русском средневековом праве IX—XIV вв.». Позже эта тема была раскрыта и в его докторской диссертации на тему «Формирование русского средневекового права в IХ–ХIV вв.», которую он защитил в 2003 году в Москве.

Карьера

В 1997 году Виктор Момотов был избран заведующим кафедрой теории и истории государства и права Кубанского государственного университета. С 2007-го стал деканом юридического факультета этого вуза. За время академической деятельности опубликовал более 120 научных и методических работ, в том числе девять монографий, десять учебных и учебно-методических пособий.

В 2010 году постановлением Совета Федерации Виктор Момотов назначен судьей Верховного суда России. В 2013 году он избран на должность секретаря пленума Верховного суда.

В декабре 2016 года на заседании IX Всероссийского съезда судей был выбран председателем Совета судей России. В 2022 году его полномочия продлили на новый срок.