Хранил миллион евро в банках Латвии: кроме денег гражданин России может потерять и свободу 0 3067

ЧП и криминал
Дата публикации: 17.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Хранил миллион евро в банках Латвии: кроме денег гражданин России может потерять и свободу
ФОТО: LETA

Служба государственных доходов (СГД) Латвии в ходе расследования уголовного процесса против гражданина России конфисковала 1,3 миллиона евро в пользу государства, сообщило ведомство.

Предварительное расследование в отношении данного лица продолжается.

Уголовный процесс против гражданина России был начат после того, как мужчина прибыл в Латвию авиарейсом из России, провозя в ручной клади более 142 000 евро наличными. Как утверждают в СГД, он предоставил ложную информацию об их легальности.

Позже Рижский окружной суд постановил признать вышеупомянутые 142 000 евро преступно нажитыми и зачислить их в государственный бюджет Латвии.

На этом следствие на остановилось – следователи обнаружили, что это же лицо связано с коммерческой деятельностью в сфере международных грузовых перевозок в порту России. Полученные от перевозок доходы гражданин РФ почему-то хранил на расчетных счетах в различных латвийских банках.

Всего накопил 1,2 миллиона евро. Теперь может забыть о них. 6 октября 2025 года Рижский окружной суд постановил конфисковать 1,2 миллиона евро в пользу Латвийского государства. Решение не подлежит обжалованию.

На конфискации миллиона неприятности для россиянина не закончились. Вменяемая ему статья Уголовного закона ЛР предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.

