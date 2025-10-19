Baltijas balss logotype
Это кошмар: хозяина империи Mango мог убить родной сын 0 1397

ЧП и криминал
Дата публикации: 19.10.2025
BB.LV
Разбогатевший выходец из Турции и не подозревал, что смерть ходит так близко.

Разбогатевший выходец из Турции и не подозревал, что смерть ходит так близко.

За 40 лет предприниматель заработал свыше 3 000 000 000 евро.

Смерть Исакa Андика, основателя компании Mango и одного из самых богатых людей Испании, рассматривается как возможное убийство, подозреваемым стал его сын, сообщила радиостанция Cadena SER со ссылкой на источники в полиции. Правоохранительные органы Каталонии приступили к расследованию смерти основателя Mango Исака Андика как возможного убийства, передают СМИ со ссылкой на радиостанцию Cadena SER.

По данным источников в полиции, подозреваемым по делу является сын предпринимателя Джонатан (44), который оказался единственным свидетелем происшествия в горах.

Исак Андик, один из самых состоятельных бизнесменов Испании, погиб в декабре 2024 года в возрасте 72 лет после падения со склона высотой 150 метров. Изначально дело квалифицировали как несчастный случай и закрыли, однако в марте 2025 года суд Каталонии решил возобновить расследование из-за подозрительных несоответствий в показаниях сына погибшего, о чем ранее сообщали местные СМИ.

Бренд Mango был основан Исаком Андиком в 1984 году в Каталонии. К 2024 году сеть насчитывала 2,8 тыс. магазинов по всему миру, а объем продаж компании достиг рекордных 3,3 млрд евро. По информации Forbes, Андик занимал пятую строчку среди самых богатых людей Испании.

Состояние Исака Андика, испанского бизнесмена с турецкими корнями, оценивается в 3 млрд евро. Прогулки на природе и горный альпинизм были его любимыми хобби. Глава региональной администрации Каталонии Сальвадор Илья написал в соцсети X, что гибель Андика потрясла его.

