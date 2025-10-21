В Турции нашли тело основателя телеграм-канала «Утро Дагестана» Абакара Абакарова, пишут РБК и портал HaksozHaber. В России мужчина был объявлен в розыск.

Труп Абакарова с ножевыми ранениями нашли на вилле, арендованной на двое суток. В убийстве россиянина полиция подозревает мужчину, который заехал в дом вместе с ним. Согласно одной из версий, озвученной источником издания, случившееся может быть связано со сбором информации для медиаресурса Абакарова.

HaksozHaber пишет, что вилла, где предположительно произошло убийство Абакарова, расположена в стамбульском районе Эюпсултан. Ее арендовали 6 октября. На следующий день вместе с основателем «Утра Дагестана» туда пришел мужчина, который впоследствии покинул дом с двумя сумками.

Уборщица виллы обнаружила тело Абакарова в холле. По ее вызову на место происшествия приехали полицейские и врачи скорой помощи. Они установили, что мужчина был убит там же, где лежал. После этого правоохранители начали поиск человека, который покинул арендованный дом.

Дагестанская диаспора в Турции выразила соболезнования в связи с гибелью Абакарова. «Это не просто трагедия, это нападение на свободу и достоинство народа», — приводит слова ее представителей HaksozHaber.

Накануне информацию об смерти Абакарова распространили дагестанские СМИ. Телеграм-канал «Черновик» писал, что его друзья и близкие подозревают убийство. Источник издания «Кавказский узел» утверждал, что несколько дней назад Абакаров выехал из Ялова в Стамбул и «пропал со связи».

«Сообщалось, что он мог быть задержан полицейскими, однако позже его обнаружили убитым. Иных подробностей мы пока не знаем», — отмечал представитель дагестанской диаспоры в Стамбуле.

По его словам, ранее Абакарову якобы поступали угрозы, в том числе убийства.

Блогер Гасан Гаджиев заявил, что основатель «Утра Дагестана» пропал «более недели назад» и его разыскивали знакомые. По его словам, у Абакарова были денежные долги, которые он якобы не хотел возвращать кредиторам и призывал простить их.

Гаджиев уточнил, что 18 октября близкие Абакарова собирались забрать его тело, пишет «Кавказский узел». Официально эта информация не подтверждалась.