Ночью несовершеннолетние взломали вход в киоск и украли 30 бутылок крепкого алкоголя

ЧП и криминал
Дата публикации: 21.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ночью несовершеннолетние взломали вход в киоск и украли 30 бутылок крепкого алкоголя
ФОТО: скриншот видео TV3

Несколько несовершеннолетних в ночное время взломали вход в киоск с целью украсть как можно больше бутылок алкоголя. Полиции удалось задержать одного из злоумышленников, остальные пока остаются на свободе. Происшествие заставляет местных задуматься — что могло подтолкнуть подростков на такой отчаянный шаг, который, скорее всего, обернётся серьёзным наказанием, сообщает передача Degpunktā (TV3).

Жажда алкоголя в пятничный вечер подтолкнула подростков на ограбление местного киоска. Один за другим они пробирались внутрь через выбитые защитные жалюзи и стеклянные двери, выходя уже с бутылками в руках. Жители вызвали как полицию, так и владельца киоска Александра, который сразу же приехал на место.

«Набрали и убежали. Одного из них полиция поймала — думаем, что поймают всех. Видели лица, всё было открыто. Они даже не бежали — спокойно воровали», — рассказывает владелец киоска Александр.

После кражи киоск не прекратил свою работу. Сотрудница киоска Марина отмечает, что некоторые из подростков, возможно, прячутся поблизости: «Знаю, что вроде с собаками их ищут. Полиция была — одного нашли, а двое прячутся в кустах. На свободе ещё».

Всего группе воров удалось вынести около 30 бутылок крепкого алкоголя — большая часть которых, после конфискации полицией, уже возвращена на полки киоска и снова выставлена на продажу. Оказалось, что эти ребята хорошо знакомы — в основном как постоянные клиенты, а не как преступники.

«Они постоянно приходили. Каждый день сюда приезжали тусоваться. Только один из них местный», — говорит Марина.

По её мнению, подростки могли решиться на ограбление из-за новых ограничений на продажу алкоголя. Возможно, хотели усилить уже имеющееся опьянение или смешать с наркотиками, уже находящимися в крови: «Думаю, они “под чем-то были”, потому что поступки были соответствующие».

Местные жители считают, что виновные подростки — это продукт окружающей среды и воспитания: «Ну а что делать, если самоуправление предоставляет квартиры асоциальным лицам. Сменяются поколения — что можно ожидать».

«Ну глупо. У нас такое впервые за последние 20 лет — и это хорошо», — говорит жительница Вия.

Если эти две женщины не особенно удивлены ограблением, то местный житель Харалдс смотрит на произошедшее с долей юмора и саморефлексии: «Всё понятно. Я в молодости тоже с такими общался, но не до такой степени. Грабить магазин — это уже перебор».

Мнению Харалдса вторит и владелец киоска Александр — по его словам, у парней «не всё в порядке с головой»: «Это глупо, ведь за такое наказание начинается с 8 лет тюрьмы. Они — дураки».

Государственная полиция возбудила уголовный процесс и продолжает розыск остальных участников группы.

TV3

#ограбление
