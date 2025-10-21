Продолжая расследование уже возбужденного уголовного процесса об обороте запрещенных веществ и случае передозировки молодой женщины в Кулдиге, полиция обнаружила большое количество наркотических и психотропных веществ в более чем 100 тайниках, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

24 сентября, в тот же день, когда в кулдигскую больницу была доставлена молодая женщина с диагнозом "отравление наркотиками", Госполиция задержала одного человека и провела процессуальные действия. Всего по подозрению в незаконном обороте наркотиков и психотропных веществ были задержаны три человека, один из которых заключен под стражу.

Во время обыска по месту жительства задержанной молодой женщины в Кулдиге были обнаружены и изъяты семь упаковок с зелено-коричневым высушенным веществом растительного происхождения, возможно, марихуаной, семь электронных сигарет без акцизных марок, наличные деньги и одна пачка сигарет без латвийских акцизных марок.

Во время обыска по месту жительства другой задержанной молодой женщины в Вентспилсе были обнаружены одна таблетка МДМА и две сигареты с запахом, характерным для марихуаны.

В свою очередь, наркотические и психотропные вещества были обнаружены и изъяты из автомобилей, которыми пользовался задержанный мужчина, и из его жилища в Вентспилсе. Было найдено 198 таблеток МДМА, 269,77 грамма высушенной конопли и несколько пластиковых пакетов.

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что задержанный мужчина устроил тайник, где хранил наркотические вещества. Полиция обнаружила в лесу в Юрмале и Елгаве в общей сложности 103 тайника. Там хранились марки ЛСД и таблетки МДМА.

В общей сложности в ходе обыска и из тайников в рамках уголовного производства было изъято 376 таблеток МДМА, около 276,77 грамма каннабиса и 147 марок ЛСД.

Сотрудники следственного отдела Северокурземского отдела полиции продолжают работу по возбужденному уголовному делу, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причины смерти женщины, состава и количества изъятых наркотических и психотропных веществ.

Как сообщалось ранее, в сентябре в кулдигской больнице скончалась женщина, предположительно отравившаяся синтетическими наркотиками.