Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Риге 13-летний мальчик рванул от полиции на скорости 235 км/час. Поймали только в Саулкрасти 7 6057

ЧП и криминал
Дата публикации: 21.10.2025
BB.LV

В ночь с понедельника на вторник, около 01:50, сотрудники полиции проводили на улице Бривибас в Риге проверку водителей на наличие алкоголя. В этот момент водитель автомобиля Škoda не подчинился требованиям полиции остановиться и пустился в бегство, сообщили bb.lv в Госполиции Латвии.

Полицейские неоднократно требовали остановить транспортное средство, однако водитель продолжал скрываться — сначала по трассе A2, затем повернул на трассу A1. Во время погони он существенно превышал скорость, достигая 235 км/ч.

Беглец направился в сторону Саулкрасти, и было принято решение привлечь дополнительные силы из местной муниципальной полиции. На улице Айнажу в Саулкрасти правоохранителям удалось остановить автомобиль.

Только тут полицейские обнаружили, что за рулём находился 13-летний подросток, взявший автомобиль у своих родителей. В машине также находились ещё двое несовершеннолетних.

По факту происшествия Государственная полиция возбудила уголовный процесс по статье 259.1 Уголовного закона — за нарушение правил дорожного движения, выразившееся в агрессивном вождении после повторного требования компетентного должностного лица остановить транспортное средство. В настоящее время полиция продолжает выяснять все обстоятельства инцидента.

Государственная полиция призывает родителей обеспечить, чтобы дети не имели свободного доступа к ключам от автомобиля или других транспортных средств.

Читайте нас также:
#полиция #дорожное движение
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
13
5
1
4
3
9

Оставить комментарий

(7)
  • 21-го октября

    надо срочно запретить все Шкоды в стране. кроме запретов ведь ничего придумать всё равно не сможете

    34
    7
  • ДД
    Давай Досвидания
    21-го октября

    Малыш доказал что он профессионал и может выступать на автогонках, срочно занести в книгу рекордов Гинеса и увековечить в памятнике

    37
    12
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    21-го октября

    Все больше и больше убеждаюсь в дебильности конкретных полицейских и их начальства.

    27
    7
  • NB
    Nose Bose
    21-го октября

    о! Так а что там ЦЗП молчит по поводу Шкоды и прав доступа к машине? Почему еще Центра Защиты Прав Потребителей не вписал Шкода штраф, что за рулем был чел не проверенный на 18 летие?

    27
    9
  • MT
    Michael T.
    21-го октября

    Ублюдки...зачем гнать ПРОВОЦИРОВАТЬ... Уж лутше дальше пусть едет на 70/ 90 км/час...если и врежется то есть шансы...а если размотает на 235 км/ч да еще и другие машины... То что ????

    81
    21
  • З
    Злой
    Michael T.
    21-го октября

    Кто не был молодым тот не был дурным.....молодость в яйцах играла вот и убегал.

    34
    15
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Michael T.
    22-го октября

    То что ???? -- Да ничего, или папа откупится за разбитые машины и искалеченные или унесённые жизни или дедушка со своей нарисованной, многотысячной пенсии поможет, ведь там все свои люди - откупятся.

    5
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

За прославление российской агрессии назначили 2,5 года пробационного надзора
Изображение к статье: За прославление российской агрессии назначили 2,5 года пробационного надзора
В Болдерае с девятого этажа выпал парень. Известно, что он был в квартире не один
Изображение к статье: В Болдерае с девятого этажа выпал парень. Известно, что он был в квартире не один
Бывшие солдаты ВСУ в России получили от 15 до 21 года тюрьмы
Изображение к статье: 28-летний Роман Недоступа и еще один украинский пленный из батальона «Айдар» на оглашении приговора в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону. Иконка видео
Шутка о ГУЛАГе - это просто шутка? Полиция перепроверила свой штраф и признала, что ошиблась
Изображение к статье: Шутка о ГУЛАГе - это просто шутка? Полиция перепроверила свой штраф и признала, что ошиблась
Изображение к статье: Дроновая тревога в аэропорту «Рига»: сегодня были запрещены взлеты и посадки самолетов
Дроновая тревога в аэропорту «Рига»: сегодня были запрещены взлеты и посадки самолетов 3309
Изображение к статье: После смерти девушки в Кулдиге обнаружено большое количество тайников с наркотиками
После смерти девушки в Кулдиге обнаружено большое количество тайников с наркотиками 1 986
Изображение к статье: В Вецмилгрависе при пожаре в машинном отделении судна пострадали люди
В Вецмилгрависе при пожаре в машинном отделении судна пострадали люди 1 517
Изображение к статье: С крыши поезда сняли двух юношей: поездка в Ригу закончилась в полиции
С крыши поезда сняли двух юношей: поездка в Ригу закончилась в полиции 5 1118

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту
Люблю!
Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту 2
Изображение к статье: В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана
Бизнес
В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана 8
Изображение к статье: Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию
Люблю!
Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию 11
Изображение к статье: Видит око, да зуб неймет. Иконка видео
В мире
Португалия бьет рекорды Евросоюза по недоступности жилья 16
Изображение к статье: Моя жизнь - мои правила: как отучить посторонних лезть к вам с советами
Люблю!
Моя жизнь - мои правила: как отучить посторонних лезть к вам с советами 17
Изображение к статье: ЛАИР планирует продлить сотрудничество с «Michelin» после анализа влияния гида
Бизнес
ЛАИР планирует продлить сотрудничество с «Michelin» после анализа влияния гида 16
Изображение к статье: Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту
Люблю!
Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту 2
Изображение к статье: В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана
Бизнес
В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана 8
Изображение к статье: Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию
Люблю!
Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию 11

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео