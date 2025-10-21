В ночь с понедельника на вторник, около 01:50, сотрудники полиции проводили на улице Бривибас в Риге проверку водителей на наличие алкоголя. В этот момент водитель автомобиля Škoda не подчинился требованиям полиции остановиться и пустился в бегство, сообщили bb.lv в Госполиции Латвии.

Полицейские неоднократно требовали остановить транспортное средство, однако водитель продолжал скрываться — сначала по трассе A2, затем повернул на трассу A1. Во время погони он существенно превышал скорость, достигая 235 км/ч.

Беглец направился в сторону Саулкрасти, и было принято решение привлечь дополнительные силы из местной муниципальной полиции. На улице Айнажу в Саулкрасти правоохранителям удалось остановить автомобиль.

Только тут полицейские обнаружили, что за рулём находился 13-летний подросток, взявший автомобиль у своих родителей. В машине также находились ещё двое несовершеннолетних.

По факту происшествия Государственная полиция возбудила уголовный процесс по статье 259.1 Уголовного закона — за нарушение правил дорожного движения, выразившееся в агрессивном вождении после повторного требования компетентного должностного лица остановить транспортное средство. В настоящее время полиция продолжает выяснять все обстоятельства инцидента.

Государственная полиция призывает родителей обеспечить, чтобы дети не имели свободного доступа к ключам от автомобиля или других транспортных средств.