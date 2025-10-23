Сотрудники Государственной полиции в ходе повседневного контроля дорожного движения в различных районах Риги 18 октября зафиксировали случаи значительного превышения скорости. Троим водителям был назначен запрет на использование водительских прав, а ещё двоим — полностью аннулировано право управления транспортным средством. Один из нарушителей двигался в населённом пункте со скоростью 144 км/ч при допустимых 50 км/ч.

Вечером 18 октября сотрудники Специального отдела Управления безопасности дорожного движения Государственной полиции контролировали соблюдение правил дорожного движения в окрестностях улиц Краста и Зиепниеккалнса в Риге, где были зафиксированы многочисленные случаи грубого превышения скорости. Нарушители двигались со скоростью от 110 до 144 км/ч.

Около шести часов вечера сотрудники полиции остановили водителя автомобиля BMW, который ехал по Южному мосту в направлении улицы Баускас со скоростью 137 км/ч при разрешённых 70 км/ч. Нарушителю был назначен денежный штраф в размере 1040 евро, а также лишение водительских прав на девять месяцев.

Неподалёку, на улице Зиепниеккална, был остановлен ещё один водитель BMW, который при разрешённых 50 км/ч ехал со скоростью 110 км/ч. Ему также назначен денежный штраф и запрет на использование водительских прав сроком на шесть месяцев.

Позднее на Южном мосту, на этот раз в направлении улицы Краста, был остановлен водитель автомобиля Volvo, который двигался со скоростью 128 км/ч при допустимых 70 км/ч. Ему назначен штраф и временный запрет на использование прав на шесть месяцев.

Около десяти вечера на улице Краста, где максимально допустимая скорость составляет 50 км/ч, полицейские зафиксировали BMW, двигавшийся со скоростью 144 км/ч. Водитель оштрафован на 1400 евро и лишён прав на 12 месяцев.

В самом конце рабочего дня сотрудники полиции также остановили водителя BMW, который ехал со скоростью 131 км/ч при разрешённых 70 км/ч. Ему назначен штраф и шестимесячный запрет на использование водительских прав.

Государственная полиция напоминает, что регулярно следит за соблюдением правил дорожного движения, чтобы предотвратить опасные манёвры и превышение скорости, а также напомнить каждому водителю: риск, связанный с превышением скорости, не оправдывает угрозу собственной жизни и безопасности окружающих.