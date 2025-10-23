Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

144 км/ч вместо 50: в Риге лихача лишили прав на год и оштрафовали на 1400 евро 0 2221

ЧП и криминал
Дата публикации: 23.10.2025
BB.LV

Сотрудники Государственной полиции в ходе повседневного контроля дорожного движения в различных районах Риги 18 октября зафиксировали случаи значительного превышения скорости. Троим водителям был назначен запрет на использование водительских прав, а ещё двоим — полностью аннулировано право управления транспортным средством. Один из нарушителей двигался в населённом пункте со скоростью 144 км/ч при допустимых 50 км/ч.

Вечером 18 октября сотрудники Специального отдела Управления безопасности дорожного движения Государственной полиции контролировали соблюдение правил дорожного движения в окрестностях улиц Краста и Зиепниеккалнса в Риге, где были зафиксированы многочисленные случаи грубого превышения скорости. Нарушители двигались со скоростью от 110 до 144 км/ч.

Около шести часов вечера сотрудники полиции остановили водителя автомобиля BMW, который ехал по Южному мосту в направлении улицы Баускас со скоростью 137 км/ч при разрешённых 70 км/ч. Нарушителю был назначен денежный штраф в размере 1040 евро, а также лишение водительских прав на девять месяцев.

Неподалёку, на улице Зиепниеккална, был остановлен ещё один водитель BMW, который при разрешённых 50 км/ч ехал со скоростью 110 км/ч. Ему также назначен денежный штраф и запрет на использование водительских прав сроком на шесть месяцев.

Позднее на Южном мосту, на этот раз в направлении улицы Краста, был остановлен водитель автомобиля Volvo, который двигался со скоростью 128 км/ч при допустимых 70 км/ч. Ему назначен штраф и временный запрет на использование прав на шесть месяцев.

Около десяти вечера на улице Краста, где максимально допустимая скорость составляет 50 км/ч, полицейские зафиксировали BMW, двигавшийся со скоростью 144 км/ч. Водитель оштрафован на 1400 евро и лишён прав на 12 месяцев.

В самом конце рабочего дня сотрудники полиции также остановили водителя BMW, который ехал со скоростью 131 км/ч при разрешённых 70 км/ч. Ему назначен штраф и шестимесячный запрет на использование водительских прав.

Государственная полиция напоминает, что регулярно следит за соблюдением правил дорожного движения, чтобы предотвратить опасные манёвры и превышение скорости, а также напомнить каждому водителю: риск, связанный с превышением скорости, не оправдывает угрозу собственной жизни и безопасности окружающих.

Читайте нас также:
#полиция #дорожное движение
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
2
0
5
1
2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Две сотрудницы полиции предстали перед судом за фиктивные рейды
Изображение к статье: Две сотрудницы полиции предстали перед судом за фиктивные рейды
В аэропорту Риги задержан гражданин Латвии, находившийся в розыске
Изображение к статье: В аэропорту Риги задержан гражданин Латвии, находившийся в розыске
Кто этот таинственный мужчина? Лиепаю потрясла загадочная трагедия
Изображение к статье: Кто этот таинственный мужчина? Лиепаю потрясла загадочная трагедия
Кто совершил жуткое убийство 23-летней королевы красоты в Филадельфии
Изображение к статье: Девушка с ослепительной улыбкой пала от руки злодея. Иконка видео
Изображение к статье: Если живёте в советском блочном доме, это может случиться и с вами
Если живёте в советском блочном доме, это может случиться и с вами 1 3292
Изображение к статье: Обломок выглядит неприятно и пугающе. Иконка видео
На орбитах вокруг Земли кружится 128 000 000 фрагментов космического мусора 137
Изображение к статье: Расстрел собак под Бауской: политолог нащупал нить насилия
Расстрел собак под Бауской: политолог нащупал нить насилия 4 686
Изображение к статье: Задержан «герой TikTok», обругавший контролёра в рижском автобусе
Задержан «герой TikTok», обругавший контролёра в рижском автобусе 1139

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад
Спорт
НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад 331
Изображение к статье: Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали
Еда и рецепты
Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали 625
Изображение к статье: Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Дом и сад
Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению 496
Изображение к статье: Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет
В мире животных
Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет 3952
Изображение к статье: Все как у людей. Иконка видео
В мире животных
Ученые раскрыли тайны войн и политики шимпанзе в Африке 30
Изображение к статье: Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном
Спорт
Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном 66
Изображение к статье: НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад
Спорт
НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад 331
Изображение к статье: Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали
Еда и рецепты
Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали 625
Изображение к статье: Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Дом и сад
Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению 496

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео