Две сотрудницы полиции предстали перед судом за фиктивные рейды 4 997

ЧП и криминал
Дата публикации: 23.10.2025
LETA
Изображение к статье: Две сотрудницы полиции предстали перед судом за фиктивные рейды

Рижский окружной суд вынес приговор по уголовному делу, по которому в подделке документов обвинялись теперь уже бывшие сотрудницы Государственной полиции Лена Кейне-Каштальян и Яна Степенсе, пишет Latvijas Avīze.

Суд признал их виновными и назначил денежный штраф, но приговор пока не вступил в силу.

Уголовный процесс был начат семь лет назад. Из обвиняемых наиболее широко известна Лена Кейне-Каштальян, которая в свое время часто появлялась в телепередаче "Degpunktā", комментируя различные происшествия. Ее эмоциональная манера общения контрастировала с обычной сдержанностью должностных лиц, что сделало ее своего рода "звездой полиции". В то время она занимала должность начальника отдела криминальной полиции в Курземском участке Риги.

В 2017 году руководство Госполиции перевело ее в Саласпилсский участок. Занимая должность начальника отдела криминальной полиции этого участка, Кейне-Каштальян и инспектор Яна Степенсе договорились об организации фиктивных рейдов и подготовке фиктивных служебных отчетов. Согласно обвинению, Кейне-Каштальян организовывала эти рейды преимущественно по ночам, когда работа полицейских оплачивается в двойном размере.

Обвинение считает, что обе сотрудницы подделывали документы из корыстных побуждений - чтобы увеличить свою оплату труда и зарплаты коллег. Бюро внутренней безопасности в ходе расследования выяснило, что не состоялось как минимум шесть таких рейдов. Трое полицейских в суде подтвердили, что не участвовали в подобных рейдах, хотя в отчетах были указаны их имена.

#полиция
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(4)
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    23-го октября

    Есть более значимые персонажи, кого стоит к ответственности привлечь, в думе например. Они по большому счёту ничего ужасного не , не убили никого не на взятки спалились, они в принципе для своих и старались, что бы зарплату побольше сделать. А то что черти в думе миллионами внаглую тырят, это б... ь нормально, туда мы глаза закроем.

  • EA
    EU AU
    23-го октября

    Это прямое воровство денег налогоплательщиков где конфискации имущества, запрет на работу в гос структурах, лишение гражданства , лишение соц гарантий

  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    EU AU
    23-го октября

    Уймись,ты и так много за свои налоги видишь? Дороги наверное отличные или медецвна тебе за счет государства? Угомонись, кража у налого плательщика 🤣 По поводу своих налогов ты не с полиции спрашивай, а у мэров и депутатов! Бо большому счету , эти дамы ничего ужасного не сделали, во всяком случае по сравнению с правительством что они вытворяют, это 2 овечки невинные. А случись что, ты сам в полицию бежишь, помоги спасите, у них и так зарплата как у грузчиков, а ещё рисковать надо, вообще в полиции в спасателях и врачи скорой помощи, должны как минимум несколько тысяч получать, а не копейки эти, что на 2х работах порой впахивать приходится! Помолчал бы ты лучше про хищение, хишением депутаты занимаются, но ни как не эти две дамы, которые себе и коллегам хотели небольшое жалование приподнять!

  • Д
    Дед
    EU AU
    23-го октября

    Инокентию. Это когда они рискуют, когда в кустах сидят или рейды за пьяными устраивают? Все обращения в полицию закончились ни чем. Ничего из украденного не нашли, ни одно дело не дошло , даже до прокуратуры. За такую работу этих работяг выгнать в три шеи, да и полицию можно распускать. толку все равно нет. А платят им не так и мало. В Латвии 70% получают минимальную зарплату, а у низ зряплата совсем не минимальная.

