Рижский окружной суд вынес приговор по уголовному делу, по которому в подделке документов обвинялись теперь уже бывшие сотрудницы Государственной полиции Лена Кейне-Каштальян и Яна Степенсе, пишет Latvijas Avīze.

Суд признал их виновными и назначил денежный штраф, но приговор пока не вступил в силу.

Уголовный процесс был начат семь лет назад. Из обвиняемых наиболее широко известна Лена Кейне-Каштальян, которая в свое время часто появлялась в телепередаче "Degpunktā", комментируя различные происшествия. Ее эмоциональная манера общения контрастировала с обычной сдержанностью должностных лиц, что сделало ее своего рода "звездой полиции". В то время она занимала должность начальника отдела криминальной полиции в Курземском участке Риги.

В 2017 году руководство Госполиции перевело ее в Саласпилсский участок. Занимая должность начальника отдела криминальной полиции этого участка, Кейне-Каштальян и инспектор Яна Степенсе договорились об организации фиктивных рейдов и подготовке фиктивных служебных отчетов. Согласно обвинению, Кейне-Каштальян организовывала эти рейды преимущественно по ночам, когда работа полицейских оплачивается в двойном размере.

Обвинение считает, что обе сотрудницы подделывали документы из корыстных побуждений - чтобы увеличить свою оплату труда и зарплаты коллег. Бюро внутренней безопасности в ходе расследования выяснило, что не состоялось как минимум шесть таких рейдов. Трое полицейских в суде подтвердили, что не участвовали в подобных рейдах, хотя в отчетах были указаны их имена.