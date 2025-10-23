Baltijas balss logotype
Если живёте в советском блочном доме, это может случиться и с вами 1 3292

ЧП и криминал
Дата публикации: 23.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Если живёте в советском блочном доме, это может случиться и с вами
ФОТО: LETA

Во двор многоэтажного дома на улице Булту в Риге одним вечером съехались автомобили различных спасательных служб. Один из жильцов дома почувствовал в подъезде запах горящей резины. Благодаря его действиям жильцы нескольких квартир были спасены от серьёзных повреждений электропроводки и крупного пожара, сообщает передача Degpunktā (TV3).

Около 18:00 жилец пятиэтажного дома, войдя в подъезд, ощутил неприятный запах, исходящий от электрощита на втором этаже. Мужчина, не раздумывая, вызвал спасателей и предупредил соседей из ближайших квартир.

«Готовила еду, и вдруг… Невозможно было понять, что так пахнет. Потом уже соседи что-то заметили и вызвали пожарных. У нас всё в порядке. Пожарные что-то говорили — то ли пробки, то ли какие-то провода… В таких домах, говорят, так бывает. [Degpunktā: Сильное было задымление?] Не сильно, только запах — то ли пластмасса, то ли не совсем пластмасса», — рассказала хозяйка одно из квартир.

Благодаря соседу, который в нужный момент зашёл в дом и почувствовал запах гари, спасателям удалось быстро устранить опасность без пострадавших. Однако семье пришлось провести почти сутки без электрических приборов.

Многоквартирный дом был построен в 1978 году. Осмотр нескольких электрощитков создаёт впечатление, что в отдельных квартирах электропроводка не менялась со времён первых жильцов. На эту проблему обращают внимание и сами жители.

Жителям следует проявлять ответственность и проверять состояние электропроводки хотя бы раз в 10 лет. Это может уберечь как от электротравм, так и от разрушительных пожаров, вызванных неисправной техникой. Этого требуют и страховые компании.

TV3

#пожар
Оставить комментарий

(1)
  • А
    Антимонетарист
    23-го октября

    Только проверка 1 комнатной квартиры на соответствие вылетает в 300 евро! Только наши чинуши могли придумать такую схему, как их подельники могут зарабатывать на пустом месте. Всё делается куда проще. Если делать проверку, то во всём доме и то выборочно. У остальных будет точно такая же картина с проводкой. И всем дать знать, что проводка в критическом состоянии. Многие и сами уже давно заменили. А вод общая проводка как была, так и стоит со "знаком качества".

    4
    0

Видео