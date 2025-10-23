Во двор многоэтажного дома на улице Булту в Риге одним вечером съехались автомобили различных спасательных служб. Один из жильцов дома почувствовал в подъезде запах горящей резины. Благодаря его действиям жильцы нескольких квартир были спасены от серьёзных повреждений электропроводки и крупного пожара, сообщает передача Degpunktā (TV3).

Около 18:00 жилец пятиэтажного дома, войдя в подъезд, ощутил неприятный запах, исходящий от электрощита на втором этаже. Мужчина, не раздумывая, вызвал спасателей и предупредил соседей из ближайших квартир.

«Готовила еду, и вдруг… Невозможно было понять, что так пахнет. Потом уже соседи что-то заметили и вызвали пожарных. У нас всё в порядке. Пожарные что-то говорили — то ли пробки, то ли какие-то провода… В таких домах, говорят, так бывает. [Degpunktā: Сильное было задымление?] Не сильно, только запах — то ли пластмасса, то ли не совсем пластмасса», — рассказала хозяйка одно из квартир.

Благодаря соседу, который в нужный момент зашёл в дом и почувствовал запах гари, спасателям удалось быстро устранить опасность без пострадавших. Однако семье пришлось провести почти сутки без электрических приборов.

Многоквартирный дом был построен в 1978 году. Осмотр нескольких электрощитков создаёт впечатление, что в отдельных квартирах электропроводка не менялась со времён первых жильцов. На эту проблему обращают внимание и сами жители.

Жителям следует проявлять ответственность и проверять состояние электропроводки хотя бы раз в 10 лет. Это может уберечь как от электротравм, так и от разрушительных пожаров, вызванных неисправной техникой. Этого требуют и страховые компании.

