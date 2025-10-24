Певица Лолита Милявская стала жертвой мошенников — об этом она честно призналась в своих соцсетях. Иронично то, что буквально пару дней назад артистка хвасталась журналистам, среди которых был корреспондент KP.RU, что издевается над ленивыми «разводилами».

Лолита записала видеообращение, которое подписала коротко, но честно: «Милявская — дура. Подтверждаю. Не спешите отправлять коды». Оказывается, недавним интервью певица разозлила аферистов, и те решили спустить ее с небес на землю.

«Мы все думаем, что мы умные, непробиваемые. И я так думала. Я думала, ну что я на развод по домофону клюну? Да нет. Деньги на какой-нибудь там безопасный счет отнесу? Да нет, они же все козлы. Еду сегодня к зубному врачу. Понятно, что телефон по работе. И на трубку, которая не по работе, звонок, написано «транспортная компания». У меня доставка двух микрофонов должна быть. Поэтому я думаю: «О, круто!» Они говорят, что сейчас вот привезут. Я объясняю, что вообще-то отъехала, оставьте в подъезде. Они говорят: «Так вы код нам отдайте». И я тут же код, не глядя, говорю. Отдаю код и слышу фразу: «О, Милявская — дура, с первого раза код отдала». Я понимаю, что я приплыла», — рассказала артистка, как ей отомстили мошенники.

Милявская поблагодарила толковых людей рядом с ней, которые быстро сменили все коды. Сама же Лолита тут же отправилась в МФЦ, чтобы заблокировать всевозможные разрешения, в том числе на кредиты. Она призвала людей не ждать и сразу менять пароли, если случайно впопыхах кому-то назвали какой-то код.

Напомним, пару дней назад на дне рождения МУЗ-ТВ в Кремле Лолита хвасталась, что совсем не боится мошенников. «Я очень люблю общаться с телефонными мошенниками. Люди, которые нарушают любое пространство… И я периодически беру, а они базу уже сливают. И говорят: «Лолита Марковна, к вам идут счетчики менять». Пошел ты! Придумай что-нибудь новое», — говорила артистка.