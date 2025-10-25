В конце июля передача Degpunktā рассказала о загадочной операции с обыском, проведённой Государственной полицией на улице Цитару в Валдлаучи. Жители были в недоумении, ведь задержанные мужчины были известны как спокойные и вежливые соседи. Однако выяснилось, что уже некоторое время они занимались достаточно масштабной и прибыльной торговлей наркотиками, сообщает TV3.

Жителей района Валдлаучи этим летом удивил обыск в квартире на первом этаже, проведённый Государственной полицией — были задержаны двое соседей.

«Сидел за компьютером, и вдруг — взрыв. Мы даже не знали, что думать. Потом выглянули в окно, начали кричать. Такой шум, окна разбили. И полиция там бегала», - вспоминает Леонард, живущий двумя этажами выше.

В операции участвовали четыре подразделения различных правоохранительных органов. Это была достаточно серьёзная акция, чтобы задержать, по мнению местных, вполне мирных и доброжелательных парней. Они не шумели и часто здоровались, но иногда их поведение вызывало подозрения — например, окна их квартиры были постоянно заклеены.

«Люди чувствовали себя неловко, проходя мимо. Всё время окна заклеены — и днём, и ночью. Ни света, ничего. Если их так серьёзно взяли, значит, не просто так. За красивые глаза ведь никто двери не выбивает. Я видела, что с одной стороны стекло выбито, и с другой тоже», - уточнила соседка с пятого этажа.

Теперь завеса над действиями полиции приподнята — правоохранители провели длительное расследование, обыски по нескольким адресам и теперь сообщают, что оба мужчины, проживавшие в квартире, занимались серьёзным наркобизнесом.

«Были проведены пять обысков, изъято большое количество наркотических веществ, а также различные другие предметы. Изъято более 12 килограммов амфетамина, 140 граммов кокаина, 5705 граммов марихуаны, три печенья с содержанием марихуаны, наличные средства на сумму 2510 евро, автомобиль BMW, предметы, похожие на огнестрельное оружие и патроны», - рассказала представитель Государственной полиции Лига Дзилюма.

По словам полиции, обоим подельникам грозят разные наказания, так как у каждого была своя роль в преступной схеме. 31-летнему мужчине лишение свободы, скорее всего, не грозит, однако его 24-летнему деловому партнёру, вероятно, придётся отправиться за решётку.

«Уголовный процесс начат по части 3 статьи 253 Уголовного закона, которая предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 15 лет с конфискацией имущества или без неё и с надзором пробации до трёх лет», — пояснила представитель полиции.

Сколько времени эти на вид приличные соседи скрывали свой бизнес от жильцов и прохожих, полиция пока не раскрывает — расследование ещё продолжается.

