Жизнь ворам: Брюссель заинтересовался тайной субкультурой 0 359

ЧП и криминал
Дата публикации: 25.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: На экспозиции представлены самые уважаемые люди.

На экспозиции представлены самые уважаемые люди.

Проект задается вопросом: кто сегодня “настоящие” преступники?

Бельгийский художник и режиссёр Николя Виерс, основатель Balkan Trafik, погружает зрителей в тайную вселенную “воров в законе”. Их татуировки - живые архивы, хранящие воспоминания об исчезающем мире воровского братства, которое некогда было параллельной властью в ГУЛАГах сталинской эпохи. “В окружении преступников” - так называется фотовыставка, проходящая по 9 ноября 2025 года в Брюсселе.

Бельгийский художник и режиссёр Николя Виерс, основатель Balkan Trafik, погружает посетителей в тайную вселенную “воров в законе”, которые когда-то были сердцем преступного мира советского и постсоветского периода. Истории, написанные на их татуированных телах, приоткрывают завесу над теми, кто жил и живёт на задворках общества, задаваясь вопросами о преступности, стигматизации и эмпатии.

Николя Виерс разработал проект в Молдавии, завязав связи в сообществе воров Кишинева и Тирасполя. Их татуировки - символы принадлежности, ранга и истории - живые архивы, хранящие воспоминания об исчезающем мире. Братство "воров в законе" некогда было параллельной властью в ГУЛАГах сталинской эпохи.

На выставке представлены 140 черно-белых фотографий с подписями, подробно описывающими героев и украшающие их тела символы, а также 10 видеоинтервью с субтитрами и 10 нарисованных портретов Юрия Палькова, дополняющих визуальный нарратив.

Социальное, художественное и этическое исследование “В окружении преступников” - больше, чем документальный фильм: это приглашение переосмыслить представления о преступности, социальной изоляции и справедливости. Вирс призывает посетителей не обращать внимания на стереотипы, учитывая размытую грань между маргинализированными бывшими заключенными и влиятельными “респектабельными” преступниками, находящимися в центре общества. Проект задается вопросом: кто сегодня “настоящие” преступники - те, кто живет на окраине, или те, кто занимает привилегированное положение и избегает наказания?

Шоу некоммерческой организации Balkan Trafik "1001 Чемодан" использует фотографию в качестве моста между Балканами и Бельгией, расширяя 20-летний опыт межкультурных художественных исследований.

Николя Виерс дал эксклюзивное интервью Euronews Culture и рассказал, как он провел несколько лет в Молдове и Приднестровье, фотографируя этих людей, завоевав их доверие и задокументировав малоизвестную субкультуру. Когда-то их почитали как "богов" советского преступного мира, рассказывает он, но сейчас многие из них оказались на задворках общества, попав в круговорот бедности и наркомании.

Видео