После краж в детских садах Лиепаи были заменены коды на дверях, а в самоуправлении обсудили вопросы безопасности, сообщили агентству ЛЕТА в городском Управлении образования.

Руководитель отдела коммуникации управления Ренате Мельке рассказала, что с руководителями учреждений был обсуждён и актуализирован вопрос безопасности, родители были предупреждены, а коды на дверях заменены "там, где это было возможно".

"Мы также обратились к коллегам из муниципальной полиции с просьбой включать образовательные учреждения в маршрут патрулирования города. Постепенно, с учётом финансирования самоуправления, в образовательных учреждениях — как в школах, так и в детских садах — устанавливаются системы видеонаблюдения", — сообщила Мельке.

Одновременно она обратила внимание на совместную ответственность, призвав родителей, забирая своего ребёнка из детского сада, обращать внимание на то, кто заходит следом. Родителей просят тщательно закрывать двери и калитки, а при замечании подозрительных действий — сообщать персоналу учреждения.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе в Лиепае был задержан мужчина за кражи из детских садов.

Полиция получила информацию о кражах из дошкольных образовательных учреждений. После получения информации было начато уголовное производство, и по подозрению в совершении краж была задержана персона.

Как рассказали местному порталу liepajniekiem.lv родители воспитанников детских садов, мужчина проникал в дошкольные учреждения, входя в здание вместе с кем-то из родителей.