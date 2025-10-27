Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Лиепае завелся «серийный грабитель» детских садов 0 167

ЧП и криминал
Дата публикации: 27.10.2025
kasjauns.lv
Изображение к статье: В Лиепае завелся «серийный грабитель» детских садов

После серии краж в детских садах Лиепаи городские власти усилили меры безопасности: заменили дверные коды, усилили патрулирование и начали установку видеонаблюдения. Родителей призвали к бдительности.

После краж из детских садов в Лиепае были заменены коды дверей, а в самоуправлении обсудили вопросы безопасности, сообщили в городском Управлении образования. Руководитель коммуникации управления Ренате Мелке рассказала, что с руководителями учреждений обсуждены и актуализированы вопросы безопасности, родители предупреждены, а дверные коды заменены там, где это было возможно.

«Мы также пригласили коллег из муниципальной полиции, чтобы они во время патрулирования города чаще включали в маршрут образовательные учреждения. Постепенно, в зависимости от финансирования самоуправления, устанавливаются системы видеонаблюдения — как в школах, так и в детских садах», — пояснила Мелке.

Одновременно она призвала родителей проявлять бдительность и личную ответственность — приходя за детьми в детский сад, обращать внимание, кто входит следом за ними. Родителям рекомендуется тщательно закрывать двери и калитки, а при подозрительных действиях сообщать персоналу учреждения.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе в Лиепае задержан мужчина, подозреваемый в кражах из детских садов. В полицию поступила информация о кражах из дошкольных учебных заведений. После реагирования на эти сообщения был возбуждён уголовный процесс и задержано лицо, подозреваемое в совершении краж. По данным местного портала liepajniekiem.lv, родители воспитанников рассказали, что мужчина попадал в помещения детских садов, заходя внутрь вместе с кем-то из родителей.

Читайте нас также:
#криминал
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: За три дня незаконно пересечь белорусскую границу пытались 73 человека
Изображение к статье: Спасатели помогли четырём грибникам выбраться из леса ночью
Изображение к статье: В Латгале задержан еще один перевозчик нелегальных мигрантов
Изображение к статье: Действовали по приказу Москвы: подробности дела четверых диверсантов, переданного прокуратуре ЛР

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Многие покупатели направили свои взоры на секонд-хэнды. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: НАТО проведет в Латвии небывалый по масштабам эксперимент
Техно
1
Изображение к статье: Врачи, которым запретили практиковать в Финляндии, работают в Латвии - так можно?
Наша Латвия
Изображение к статье: Роботов-гуманоидов обрекли на провал
Техно
Изображение к статье: МИД Литвы вызвал представителя посольства Беларуси
В мире
Изображение к статье: Названы имена пяти кандидатов на должность главы Федрезерва США
Бизнес
Изображение к статье: Многие покупатели направили свои взоры на секонд-хэнды. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: НАТО проведет в Латвии небывалый по масштабам эксперимент
Техно
1
Изображение к статье: Врачи, которым запретили практиковать в Финляндии, работают в Латвии - так можно?
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео