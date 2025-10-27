После краж из детских садов в Лиепае были заменены коды дверей, а в самоуправлении обсудили вопросы безопасности, сообщили в городском Управлении образования. Руководитель коммуникации управления Ренате Мелке рассказала, что с руководителями учреждений обсуждены и актуализированы вопросы безопасности, родители предупреждены, а дверные коды заменены там, где это было возможно.

«Мы также пригласили коллег из муниципальной полиции, чтобы они во время патрулирования города чаще включали в маршрут образовательные учреждения. Постепенно, в зависимости от финансирования самоуправления, устанавливаются системы видеонаблюдения — как в школах, так и в детских садах», — пояснила Мелке.

Одновременно она призвала родителей проявлять бдительность и личную ответственность — приходя за детьми в детский сад, обращать внимание, кто входит следом за ними. Родителям рекомендуется тщательно закрывать двери и калитки, а при подозрительных действиях сообщать персоналу учреждения.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе в Лиепае задержан мужчина, подозреваемый в кражах из детских садов. В полицию поступила информация о кражах из дошкольных учебных заведений. После реагирования на эти сообщения был возбуждён уголовный процесс и задержано лицо, подозреваемое в совершении краж. По данным местного портала liepajniekiem.lv, родители воспитанников рассказали, что мужчина попадал в помещения детских садов, заходя внутрь вместе с кем-то из родителей.