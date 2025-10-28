Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Мужчина набросился с вилкой на двух подростков во время полета в Европу 0 657

ЧП и криминал
Дата публикации: 28.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Мужчина набросился с вилкой на двух подростков во время полета в Европу
ФОТО: Unsplash

28-летний студент ударил вилкой двух подростков во время рейса из США в Германию.

Летевший в Европу американский студент родом из Индии попытался заколоть вилкой двух несовершеннолетних попутчиков. Об этом сообщило издание The New York Post (NYP).

Инцидент произошел 25 октября во время рейса Lufthansa из Чикаго, США, во Франкфурт, Германия. 28-летний студент американского вуза Пранит Кумар Усирипалли после обеда поднялся над 17-летним спящим подростком и набросился на него с вилкой в руках. Мужчина ударил жертву в ключицу, затем ранил в затылок другого 17-летнего пассажира.

В полете экипаж попытался задержать дебошира, но тот повел себя неадекватно. «Он сложил пальцы в форме пистолета, засунул их в рот и нажал на "курок"», — сообщила прокуратура США в Массачусетсе.

После этого мужчина ударил попутчицу по лицу и кинулся с кулаками на сотрудников авиакомпании. Борт экстренно перенаправили в международный аэропорт Логан в Бостоне. Усирипалли скрутили и доставили в отдел полиции.

Уточняется, что индиец находился в Соединенных Штатах по студенческой визе и недавно был зачислен на магистерскую программу. На данный момент ему предъявлены обвинения в нападении, с возможным наказанием в виде лишения свободы до 10 лет.

Читайте нас также:
#чп
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
3
1
0
1
3

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В квартире в Югле найден мёртвый мужчина с огнестрельным ранением в голову
Изображение к статье: Миллионы контрабандных сигарет и героин в грузовиках: что обнаружила латвийская таможня
Изображение к статье: В двух третях стран Европейского союза ухудшилось состояние правопорядка
Изображение к статье: Осторожно! Мошенники подделывают голоса родных с помощью ИИ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Работодатель может отложить взносы, а пенсия станет меньше: власти ищут решение
Политика
Изображение к статье: Готовьте сразу два: этот картофельный пирог исчезает со стола мгновенно!
Люблю!
Изображение к статье: Кем вы могли быть в прошлой жизни: узнай по дате рождения
Lifenews
Изображение к статье: Любовь — не только чувство: как гормоны делают нас счастливыми или сводят с ума
Люблю!
Изображение к статье: Тянет на сладкое: почему именно по утрам и как есть сахар без вреда
Люблю!
Изображение к статье: Большинство жителей Латвии не поддерживают обязательные консультации перед абортом
Наша Латвия
Изображение к статье: Работодатель может отложить взносы, а пенсия станет меньше: власти ищут решение
Политика
Изображение к статье: Готовьте сразу два: этот картофельный пирог исчезает со стола мгновенно!
Люблю!
Изображение к статье: Кем вы могли быть в прошлой жизни: узнай по дате рождения
Lifenews

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео