В 2026 году в России начнет действовать ужесточенный закон о запрете пропаганды наркотиков. Сильнее всего он ударит по российской музыкальной индустрии и особенно — рэпу. Лейблы и дистрибьюторы с конца лета отправляют артистам «памятки» с разъяснениями новых запретов. Би-би-си ознакомилась с несколькими такими документами. Из них следует, что вне закона окажутся даже «ирония» и «метафоры», а пропаганду запрещенных веществ можно усмотреть и в строчках вроде «адрес — парк, скамейка у реки».

В начале сентября менеджер популярного российского артиста (он попросил об анонимности) получил письмо от российского офиса компании Believe — одного из крупнейших мировых дистрибьюторов музыки. Письмо касалось нововведений в российском законодательстве, а именно закона об ужесточении борьбы с пропагандой наркотиков, который должен вступить в силу в марте 2026 года.

«Для вашего удобства наш юридический отдел подготовил подробную справку о данных изменениях, вы найдете ее во вложении», — говорилось в письме Believe. Представительница компании, отправившаяся его, просила ознакомиться с «памяткой», потому что «игнорирование новых положений может повлечь ответственность для всех участников цепочки дистрибуции контента».

Газета «Коммерсант» еще в августе писала о том, что лейблы и музыкальные сервисы стали присылать артистам предупреждения в связи с новым законом — предполагалось, что он начнет действовать с 1 сентября 2025 года, но Министерство культуры отложило процесс его вступления в силу на полгода.

Поправки, о которых лейблы предупреждают музыкантов, правительство разработало еще в 2023 году. В 2024 году их приняла Дума. Фактически закон вводит полный запрет на так называемую «пропаганду» запрещенных веществ в СМИ и интернете. В поправках содержится расплывчатая формулировка: что пропагандой не будут считаться произведения, в которых упоминание наркотиков «составляет оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла».

Как именно определить оправданность такого использования, закон не уточняет. Но даже если сцены с упоминанием наркотиков сочтут необходимыми, на все произведения, выпущенные после 1 августа 1990 года, нужно будет наносить специальную маркировку.

Нарушителям закона грозят сначала штрафы (для юридических лиц — до 1,5 млн рублей, или 15 000 евро) и приостановка деятельности, а при повторном нарушении — и уголовное преследование по статье 230.3 УК с максимальным наказанием до двух лет колонии.

Российский «Институт музыкальных инициатив» называл закон «ударом» по индустрии и подчеркивал, что особенно сильно от новых запретов пострадает рэп — исполнители в этом жанре часто затрагивают тему наркотиков.

Лейблы и дистрибьюторы объясняют музыкантам, как привести свое творчество в соответствие с законом. Из этих документов следует, что под пропагандой российские власти будут понимать буквально любое упоминание наркотиков. «Помните, что даже „ирония“ или „метафора“ могут быть расценены как нарушение закона», — говорится в инструкции, которую своим артистам отправил Believe. Так, фраза «Фасуем в пакеты, вези — это бизнес», по мнению юристов Believe, показывает процесс «упаковки, перевозки и продажи» — то есть попадает под запрет. Строчка «адрес — парк, скамейка у реки» похожа на описание «места закладки».

«Мой доктор прописал мне белый — Теперь я гений, Пикассо» — означает «утверждение, что наркотики („белый“) улучшают креативность», пишут юристы Believe. «Наверное... чтобы не привлекать лишнего внимания к артистам, у которых реально есть строчки, которые можно трактовать как пропаганду. Эти методички утекают быстро, могут попасть к тем, кто возьмет артиста на карандаш», — считают музыканты.

Среди примеров есть, например, такие:

«Мой дилер живет на блоке, зовут его Кевин».

Упоминание локации («на блоке») и имени дилера может расцениваться как информация о месте приобретения наркотиков.

«Спрятал в бампере, везешь через границу — там, где копы не достанут, даже если вломится бригада».

Указание на способ перевозки наркотиков (в автомобиле) и обход контроля.

«В стеклянной банке под кроватью — мой секрет, там травка не теряет вкус даже через лето».

Описание метода хранения наркотического вещества.

«Находишь точку на карте, пишешь „М25“, под кирпичом лежит пакет — бери и храни боль».

Прямое описание метода покупки наркотиков.

Музыкальный лейбл компании МТС опубликовал свои разъяснения с интерпретацией нового закона в открытом доступе. В своем посте компания призвала артистов «писать рэп без ошибок» и «убирать запрещенку из треков». Примером такой возможной ошибки представители «МТС Лейбла» считают, например, (тоже выдуманную) строчку «а потом мы пошли покупать соль…. ну вы поняли какую, не для готовки».

В разъяснениях лейбла есть и пример «единственного разрешенного варианта» — это фраза «наркотики зло, никогда не употребляйте». Хотя даже такую цитату придется сопроводить обязательной маркировкой.