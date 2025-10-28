В двух третях стран Европейского союза (ЕС) ухудшилось состояние правопорядка — к такому выводу пришли составители нового Индекса верховенства права организации World Justice Project, в котором Латвия заняла 21-е место.

Из 27 стран ЕС Словакия и Венгрия испытали самое резкое падение показателей, а Болгария и Венгрия находятся на самых низких позициях среди стран союза.

Тем временем восемь других стран ЕС вошли в первую десятку рейтинга, и, как и в прошлом году, Дания занимает самую верхнюю строчку.

Первую десятку составляют: Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция, Новая Зеландия, Германия, Люксембург, Ирландия, Нидерланды и Эстония.

Литва расположилась на 18-м месте.

Наиболее заметный рост показателей зафиксирован у Ирландии и Польши.

В индексе верховенства права World Justice Project за 2025 год оценивались 143 страны и юрисдикции по всему миру. Восьмой год подряд в большинстве стран наблюдается ухудшение показателей верховенства закона.