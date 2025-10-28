Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В двух третях стран Европейского союза ухудшилось состояние правопорядка 0 472

ЧП и криминал
Дата публикации: 28.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В двух третях стран Европейского союза ухудшилось состояние правопорядка
ФОТО: Unsplash

В двух третях стран Европейского союза (ЕС) ухудшилось состояние правопорядка — к такому выводу пришли составители нового Индекса верховенства права организации World Justice Project, в котором Латвия заняла 21-е место.

Из 27 стран ЕС Словакия и Венгрия испытали самое резкое падение показателей, а Болгария и Венгрия находятся на самых низких позициях среди стран союза.

Тем временем восемь других стран ЕС вошли в первую десятку рейтинга, и, как и в прошлом году, Дания занимает самую верхнюю строчку.

Первую десятку составляют: Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция, Новая Зеландия, Германия, Люксембург, Ирландия, Нидерланды и Эстония.

Литва расположилась на 18-м месте.

Наиболее заметный рост показателей зафиксирован у Ирландии и Польши.

В индексе верховенства права World Justice Project за 2025 год оценивались 143 страны и юрисдикции по всему миру. Восьмой год подряд в большинстве стран наблюдается ухудшение показателей верховенства закона.

Читайте нас также:
#суд
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
1
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В квартире в Югле найден мёртвый мужчина с огнестрельным ранением в голову
Изображение к статье: Миллионы контрабандных сигарет и героин в грузовиках: что обнаружила латвийская таможня
Изображение к статье: Мужчина набросился с вилкой на двух подростков во время полета в Европу
Изображение к статье: Осторожно! Мошенники подделывают голоса родных с помощью ИИ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: По делу о полетах Кариньша обвинение предъявлено только одному человеку
Политика
Изображение к статье: Работодатель может отложить взносы, а пенсия станет меньше: власти ищут решение
Политика
Изображение к статье: Готовьте сразу два: этот картофельный пирог исчезает со стола мгновенно!
Люблю!
Изображение к статье: Кем вы могли быть в прошлой жизни: узнай по дате рождения
Lifenews
Изображение к статье: Любовь — не только чувство: как гормоны делают нас счастливыми или сводят с ума
Люблю!
Изображение к статье: Тянет на сладкое: почему именно по утрам и как есть сахар без вреда
Люблю!
Изображение к статье: По делу о полетах Кариньша обвинение предъявлено только одному человеку
Политика
Изображение к статье: Работодатель может отложить взносы, а пенсия станет меньше: власти ищут решение
Политика
Изображение к статье: Готовьте сразу два: этот картофельный пирог исчезает со стола мгновенно!
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео